В матче 23-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на выезде обыграли «Анжи» со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили Сергей Корниленко, Георгий Зотов и Кристиан Паскуато, а у гостей отличился Арсен Хубулов, реализовавший пенальти на 89-й минуте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

«Крылья» с 20-ю очками поднялись на 13-е место турнирной таблицы, а «Анжи» расположился строчкой выше, имея в активе на четыре балла больше.

В следующем туре подопечные Вадима Скрипченко 23 апреля примут «Рубин», а махачкалинцы днем ранее на выезде сыграют с «Тереком».

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23-й тур