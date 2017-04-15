«Крылья Советов» на выезде обыграли «Анжи»
В матче 23-го тура
чемпионата России «Крылья Советов» на выезде обыграли «Анжи» со счетом 3:1.
В составе победителей мячи забили Сергей Корниленко, Георгий Зотов и Кристиан Паскуато, а у гостей отличился Арсен Хубулов, реализовавший пенальти на 89-й минуте.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
«Крылья» с 20-ю очками поднялись на 13-е место турнирной
таблицы, а «Анжи» расположился строчкой выше, имея в активе на четыре балла
больше.
В следующем туре подопечные Вадима Скрипченко 23 апреля
примут «Рубин», а махачкалинцы днем ранее на выезде сыграют с «Тереком».
Чемпионат России
23-й тур
Матч
Анжи - Крылья Советов - 1:3 (0:2)
Голы
Корниленко 9 (0:1). Зотов 23 (0:2). Паскуато 64 (0:3). Хубулов 89 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гулиев, 36), Хубулов, Асильдаров (Прудников, 46), Будковский (Долгов, 66), Яковлев
Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Божин, Надсон, Зотов, Бато, Зуев (Таранов, 90), Мияилович, Корниленко, Бруно (Глеб, 66), Паскуато (Ткачёв, 85)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
15 апреля 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция