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«Крылья Советов» на выезде обыграли «Анжи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 23-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на выезде обыграли «Анжи» со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили Сергей Корниленко, Георгий Зотов и Кристиан Паскуато, а у гостей отличился Арсен Хубулов, реализовавший пенальти на 89-й минуте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи. 

«Крылья» с 20-ю очками поднялись на 13-е место турнирной таблицы, а «Анжи» расположился строчкой выше, имея в активе на четыре балла больше.

В следующем туре подопечные Вадима Скрипченко 23 апреля примут «Рубин», а махачкалинцы днем ранее на выезде сыграют с «Тереком».

Чемпионат России
23-й тур

Матч

Анжи - Крылья Советов - 1:3 (0:2)

Голы

Корниленко 9 (0:1). Зотов 23 (0:2). Паскуато 64 (0:3). Хубулов 89 (1:3 - пен.).

Состав

Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гулиев, 36), Хубулов, Асильдаров (Прудников, 46), Будковский (Долгов, 66), Яковлев

Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Божин, Надсон, Зотов, Бато, Зуев (Таранов, 90), Мияилович, Корниленко, Бруно (Глеб, 66), Паскуато (Ткачёв, 85)

Предупреждения:

Паршивлюк, 15 - Божин, 89

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

15 апреля 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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