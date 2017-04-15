Марко Девич: «Ростову» нужно опуститься на землю, уже пять матчей не можем забить

Нападающий «Ростова» Марко Девич подвел итоги матча с ЦСКА (0:0) в 23-м туре чемпионата России.

- Мы играли на выезде с командой, которая претендует на чемпионство, играем снова 0:0, но хочется выигрывать, команда привыкла к победам. Не знаю, надо ли радоваться, что мы не пропускаем, если сами не можем забить уже пять матчей подряд, надо работать на тренировках, смотреть игры, анализировать, всем опуститься на землю. Хотелось победить в этой игре, но результат положительный.