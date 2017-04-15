Марко Девич: «Ростову» нужно опуститься на землю, уже пять матчей не можем забить
Нападающий «Ростова» Марко Девич подвел итоги матча с ЦСКА (0:0) в 23-м туре чемпионата России.
- Мы играли на выезде с командой, которая претендует на чемпионство, играем снова 0:0, но хочется выигрывать, команда привыкла к победам. Не знаю, надо ли радоваться, что мы не пропускаем, если сами не можем забить уже пять матчей подряд, надо работать на тренировках, смотреть игры, анализировать, всем опуститься на землю. Хотелось победить в этой игре, но результат положительный.
Не жалею, что перешел в «Ростов», вы знаете, что я всегда хочу больше, поэтому буду стараться как можно больше играть. Все остальное - команда, игроки, клуб - все положительное, - заявил Девич.
Напомним, ростовчане пятую кряду игру чемпионата России завершили нулевой ничьей.
Форвард сборной Марко Девич вышел на замену по ходу второго тайма.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Васин, Игнашевич, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73)
Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)
Предупреждения:
нет - Гацкан, 62; Калачёв, 79; Гацкан, 84
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция