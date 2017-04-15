Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 1Уфа
Футбол  ЦСКА0 : 0Ростов
Футбол  Рубин0 : 0Краснодар
Футбол  Интер2 : 2Милан
Футбол  Анжи1 : 3Крылья Советов
Хоккей  Оттава- : -Бостон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» вырвал победу у «Спортинга»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спортинг» дома уступил «Реалу» (2:3) в 32-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Дуйе Чоп (14-я минута) и Микель Весга (50-я), у гостей - Иско (17-я и 90-я) и Альваро Мората (59-я).

Мадридцы с 75 очками по-прежнему лидируют в примере, на шесть баллов опережая «Барселону». Команда из Хихона с 22 очками - на 18-й строчке.

В следующем туре «Реал» 23 апреля примет «Барселону», а «Спортинг» днем ранее сыграет в гостях с «Осасуной».

Матч

Спортинг - Реал - 2:3 (1:1)

Голы

Чоп 14 (1:0). Иско 17 (1:1). Весга 50 (2:1). Мората 59 (2:2). Иско 90 (2:3).

Состав

Спортинг: Куэльяр, Бабин, Аморебьета, Лильо, Мере, Альварес (Афиф, 90), Гомес (Касес, 69), Кармона, Весга, Лопес, Чоп (Нди, 79)

Реал: Касилья, Начо, Коэнтрау (Марсело, 57), Данило, Рамос, Васкес (Мариано, 71), Ковачич (Каземиро, 89), Асенсио, Иско, Родригес, Мората

Предупреждения:

Альварес, 34; Лильо, 62; Лопес, 78; Касес, 87; Афиф, 90 - Мората, 89

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 апреля 17:15, Эль Молинон, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 32-й тур. «Спортинг» - «Реал», «Барселона» - «Реал Сосьедад» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Представители Роналду опровергли информацию об обвинении в изнасилованииКомпания Gestifute, представляющая интересы форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, опровергла информацию о том, что португальцу грозило обвинение в изнасиловании.Spiegel: Роналду заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинения в насилииАвторитетное немецкое издание Spiegel заявило, что форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заплатил в 2010 году 375 тысяч долларов, чтобы избежать суда за изнасилование.«Галатасарай» начал переговоры с «Реалом» о трансфере КоэнтрауЗащитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау может перебраться в чемпионат Турции. Об этом сообщает «Свободная пресса».Мората может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Как сообщает Calcio Mercato, «Манчестер Юнайтед» стал последним претендентом на форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Агент Тельо считает, что его клиент не останется в «Фиорентине»Футбольный агент Хосе Мария Оробигт, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Кристиана Тельо, обратился к руководству итальянского клуба.Дмитрий Чуковский: Некорректно обвинять работников «Матч ТВ» в том, что они показали только 15 минут матча «Бавария» – «Реал»Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ-Плюс» Дмитрий Чуковский высказался о ситуации с показом первого матча ¼ финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» на «Матч ТВ».Лукас Васкес: Не сомневался в своих силах, но я знал, что за «Реал» выступают лучшие игроки ЕвропыПолузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес рассказал об отношениях с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.«Атлетико» по просьбе Симеоне постарается приобрести ФабрегасаПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, который является воспитанником «Барселоны», входит в сферу интересов мадридского «Атлетико».Гарсия вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»Наставник австрийского «Зальцбурга» Оскар Гарсия может стать новым главным тренером «Барселоны», сообщает Sport.es.Александр Шмурнов: Глупее Хави Мартинеса давно никто не фолил в мировом футболеКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре защитника мюнхенской «Баварии» Хави Мартинеса во время матча с мадридским «Реалом», который состоялся накануне в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).Президент «Реала» вручил Роналду памятную футболку в честь 100 голов в еврокубках (фото)Накануне мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).Криштиану Роналду: Нойер провел отличный вечер, но «Реал» забил больше. Таков футболНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ после окончания первого матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.Георгий Черданцев – об игре Нойера: После стольких спасений обидно пропускать между ногКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».«Мы вам еще и «Спартак» – «Зенит» не покажем!» Почему «Матч ТВ» прав«Мы вам еще и «Спартак» – «Зенит» не покажем!» Почему «Матч ТВ» правФанаты футбола в шоке. Им не показали матч «Бавария» – «Реал», потому что хоккейная игра СКА – «Магнитка» слишком затянулась.Сотня от Криштиану: форвард «Реала» первым в мире забил 100 голов в еврокубкахСотня от Криштиану: форвард «Реала» первым в мире забил 100 голов в еврокубках«Советский спорт» восхищается нападающим «Реала» Криштиану Роналду, который установил очередной рекорд.Лучше шоу, чем его имитация. Почему «Матч ТВ» не правЛучше шоу, чем его имитация. Почему «Матч ТВ» не правОбозреватель «Советского спорта» отвечает Павлу Лысенкову: зрителю нужно качественное спортивное зрелище.Эдгардо Бауса: Ни Месси, ни Маскерано не влияли на то, кого я приглашаю в сборнуюБывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса объяснил, почему не приглашал в команду форварда «Интера» Мауро Икарди.Константин Генич: Предъявлять мне по поводу хоккея не надо, комментаторы тут не при чемКомментатор телеканала «Матч ТВ «Константин Генич ответил футбольным болельщикам, которые остались недовольны решением руководства показать хоккейный матч между СКА и «Метталлургом» в Кубке Гагарина.Василий Уткин: Нойер провел выдающийся матч против «Реала»Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался об игре голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Анжи»
Футбол
«Лестер» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»
Футбол
Юрий Белоус: Ничья с «Зенитом» практически обеспечит «Спартаку» чемпионство
Футбол
Маурисио Почеттино: Кейн - фантастический игрок, один из лучших в Англии
все новости
Спортинг
Спортингкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости