«Реал» вырвал победу у «Спортинга»

«Спортинг» дома уступил «Реалу» (2:3) в 32-м туре чемпионата Испании.



У хозяев поля отличились Дуйе Чоп (14-я минута) и Микель Весга (50-я), у гостей - Иско (17-я и 90-я) и Альваро Мората (59-я).

Мадридцы с 75 очками по-прежнему лидируют в примере, на шесть баллов опережая «Барселону». Команда из Хихона с 22 очками - на 18-й строчке.

В следующем туре «Реал» 23 апреля примет «Барселону», а «Спортинг» днем ранее сыграет в гостях с «Осасуной».