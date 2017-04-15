«Реал» вырвал победу у «Спортинга»
«Спортинг» дома уступил «Реалу» (2:3) в 32-м туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отличились Дуйе Чоп (14-я минута) и Микель Весга (50-я), у гостей - Иско (17-я и 90-я) и Альваро Мората (59-я).
Мадридцы с 75 очками по-прежнему лидируют в примере, на шесть баллов опережая «Барселону». Команда из Хихона с 22 очками - на 18-й строчке.
В следующем туре «Реал» 23 апреля примет «Барселону», а «Спортинг» днем ранее сыграет в гостях с «Осасуной».
Матч
Голы
Чоп 14 (1:0). Иско 17 (1:1). Весга 50 (2:1). Мората 59 (2:2). Иско 90 (2:3).
Состав
Спортинг: Куэльяр, Бабин, Аморебьета, Лильо, Мере, Альварес (Афиф, 90), Гомес (Касес, 69), Кармона, Весга, Лопес, Чоп (Нди, 79)
Реал: Касилья, Начо, Коэнтрау (Марсело, 57), Данило, Рамос, Васкес (Мариано, 71), Ковачич (Каземиро, 89), Асенсио, Иско, Родригес, Мората
Предупреждения:
Альварес, 34; Лильо, 62; Лопес, 78; Касес, 87; Афиф, 90 - Мората, 89
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
15 апреля 17:15, Эль Молинон, Онлайн-трансляция