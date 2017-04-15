Боттас впервые в карьере завоевал поул, выиграв в квалификации Гран-при Бахрейна. Квят – 11-й

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас завоевал поул в квалификации гран-при Бахрейна.

Для 28-летнего финна это первый поул в карьере. Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лидеров немец из «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-й результат.

Напомним, гонка Гран-при Бахрейна состоится завтра, 16 апреля и начнется в 18:00 по московскому времени.

Формула-1

Гран-при Бахрейна

Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.28,796

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,023

3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,478

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,776

5. Кими Райкконен («Феррари») +0,598

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,918

7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,073

8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,305

9. Ромен Грожан («Хаас») +1,994

10. Джолион Палмер («Рено») +2,305

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниил Квят («Торо Россо»)

12. Ланс Стролл («Уильямс»)

13. Паскаль Верляйн («Заубер»)

14. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

15. Фернандо Алонсо («Макларен»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

17. Стоффель Вандорн («Макларен»)

18. Серхио Перес («Форс-Индия»)

19. Маркус Эрикссон («Заубер»)

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)