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Боттас впервые в карьере завоевал поул, выиграв в квалификации Гран-при Бахрейна. Квят – 11-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Боттас впервые в карьере завоевал поул, выиграв в квалификации Гран-при Бахрейна. Квят – 11-й
Источник: Gettyimages.ru

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас завоевал поул в квалификации гран-при Бахрейна.

Для 28-летнего финна это первый поул в карьере. Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лидеров немец из «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-й результат.

Напомним, гонка Гран-при Бахрейна состоится завтра, 16 апреля и начнется в 18:00 по московскому времени.

Формула-1
Гран-при Бахрейна
Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.28,796
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,023
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,478
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,776
5. Кими Райкконен («Феррари») +0,598
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,918
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,073
8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,305
9. Ромен Грожан («Хаас») +1,994
10. Джолион Палмер («Рено») +2,305
Выбыли после второго сегмента:
11. Даниил Квят («Торо Россо»)
12. Ланс Стролл («Уильямс»)
13. Паскаль Верляйн («Заубер»)
14. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
15. Фернандо Алонсо («Макларен»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
17. Стоффель Вандорн («Макларен»)
18. Серхио Перес («Форс-Индия»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас») 

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