Архитектор Иван Бакушин: Реконструированные «Лужники» заменят Москве «Олимпийский»

Руководитель архитектурного бюро Иван Бакушин поделился своим мнением о том, как может использоваться стадион «Лужники» после чемпионата мира по футболу 2018 года.

- «Лужники», на мой взгляд, заменят «Олимпийский», где проводится целый ряд крупных мероприятий. Инфраструктура спорткомплекса уже подходит к окончанию срока своей эксплуатации, и вообще непонятно, что с ним делать. Если все перейдет в реконструированные «Лужники» с новой инфраструктурой, то это будет только на пользу. Место известное, историческое, намоленное, - цитирует Бакушина «Газета.ру».

Напомним, на столичном стадионе «Лужники», где завершается реконструкция, должен состояться матч открытия ЧМ-2018, а также финальная встреча.

