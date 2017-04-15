Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 1Уфа
Футбол  ЦСКА0 : 0Ростов
Футбол  Рубин0 : 0Краснодар
Футбол  Интер2 : 2Милан
Футбол  Анжи1 : 3Крылья Советов
Хоккей  Оттава- : -Бостон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Архитектор Иван Бакушин: Реконструированные «Лужники» заменят Москве «Олимпийский»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Руководитель архитектурного бюро Иван Бакушин поделился своим мнением о том, как может использоваться стадион «Лужники» после чемпионата мира по футболу 2018 года.

- «Лужники», на мой взгляд, заменят «Олимпийский», где проводится целый ряд крупных мероприятий. Инфраструктура спорткомплекса уже подходит к окончанию срока своей эксплуатации, и вообще непонятно, что с ним делать. Если все перейдет в реконструированные «Лужники» с новой инфраструктурой, то это будет только на пользу. Место известное, историческое, намоленное, - цитирует Бакушина «Газета.ру»

Напомним, на столичном стадионе «Лужники», где завершается реконструкция, должен состояться матч открытия ЧМ-2018, а также финальная встреча. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Всеволод Кукушкин: После нынешней перестройки к «Лужникам» не притронутся в ближайшие лет 50Журналист Всеволод Кукушкин поделился своим взглядом на реконструкцию московского стадиона «Лужники».Архитектор Иван Бакушин: Когда боятся все сносить и делать заново, используют термин «реконструкция»Руководитель архитектурного бюро Иван Бакушин поделился своим взглядом на процесс реконструкции стадиона «Лужники».Мутко доволен подготовкой Саранска к чемпионату мира-2018Комиссия во главе с президентом РФС Виталием Мутко проинспектировала подготовку Саранска к чемпионату мира 2018 года.Победитель «Дакара» Сергей Карякин стал послом ЧМ-2018Победитель ралли-марафона «Дакар»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга на чемпионате мира по футболу 2018 года, об этом гонщик сообщил сам.Виталий Мутко: Строительные работы к ЧМ-2018 мы должны закончить к концу годаВице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что основные строительные работы к чемпионату мира в 2018 году завершатся в конце текущего года.Сергей Собянин: Инфраструктура для проведения в Москве ЧМ-2018 будет готова в срокМэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как столица России готовится принять болельщиков во время чемпионата мира 2018 года.Виталий Мутко: Отставание по графику сдачи стадиона в Самаре будет ликвидировано к августуПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход строительства нового стадиона в Самаре.Главгосэкспертиза сообщила о выявлении 900 нарушений в проектах. В том числе – на стадионах ЧМ-2018Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов на заседании Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства представил отчет о работе.«Крестовский» в огне: на новом стадионе «Зенита» тушили пожар и спасали фанатов«Крестовский» в огне: на новом стадионе «Зенита» тушили пожар и спасали фанатовБыл реальный огонь, паника, жертвы. Все ради учений МЧС и других спасательных служб.Рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовкуРабочие «Ростов-Арены» объявили забастовку из-за пятимесячной задержки зарплаты, сообщает DonDay. В течение всей среды строители не приступали к работе.Андрей Будогосский: Не стоит волноваться тому, что Карасев не попал на Кубок конфедерацийГлава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский - о Сергее Карасеве.Владимир Маркин: Меры безопасности на ЧМ-2018 будут касаться не только фанатов, но и командГлава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин рассказал о мерах безопасности на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.Борис Игнатьев: Для сборной России на ЧМ-2018 адекватной задачей был бы выход из группыБывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, на что может рассчитывать сборная России на домашнем чемпионате мира. Он отметил, что россияне должны бороться за выход из группы.Жулиано, Данни и Дзюба посетили новый стадион в ПетербургеФутболисты «Зенита» Мигел Данни, Артем Дзюба и Жулиано побывали на «Стадионе Санкт-Петербург».Виталий Мутко: Мы не будем брать стадион в Саранске на баланс федерального уровняВице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал будущее стадионов, которые будут построены к чемпионату мира 2018 года.Максим Митрофанов: На матче с «Уралом» планируем задействовать нижний уровень нового стадионаГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, какие трибуны будут открыты на «Стадионе Санкт-Петербург» во время матча сине-бело-голубых против «Урала».В «Лужниках» завершена итоговая проверкаЗавершена итоговая проверка Большой спортивной арены «Лужники», сообщил начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Алексей Курбатов.Максим Митрофанов: Трава на новом стадионе «Зенита» растет не лучшим образомГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о состоянии футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург», где сине-бело-голубые проведут оставшиеся домашние матчи в премьер-лиге.Владислав Третьяк: Одну молодежь посылать на чемпионат мира нельзяВладислав Третьяк: Одну молодежь посылать на чемпионат мира нельзяПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о комплектовании сборной на чемпионат мира, финале плей-офф КХЛ.Виталий Мутко: Для Карасева главное – отсудить на чемпионате мираВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что судья Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций по футболу 2017 года в качестве главного арбитра.
Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Анжи»
Футбол
«Лестер» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»
Футбол
Юрий Белоус: Ничья с «Зенитом» практически обеспечит «Спартаку» чемпионство
Футбол
Маурисио Почеттино: Кейн - фантастический игрок, один из лучших в Англии
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости