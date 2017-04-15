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Сборная России уступила США на юниорском чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России (U-18) проиграла команде США (4:5) во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Словакии.

В составе россиян отличились Павел Колтыгин, Дмитрий Саморуков (дважды) и Иван Чехович, у гостей - Грант Мисмаш, Райан Пилинг (дважды), Джош Норрис и Квинтон Хагес.

После двух матчей российская команда идет на третьем месте с тремя очками.

В следующем матче она 17 апреля встретится с командой Белоруссии.

Матч

США (U-18) - Россия (U-18) - 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)

Голы:

Колтыгин (Рубинчик, Торопченко), 10:59 (0:1 - мен.). Мисмэш 33:57 (1:1). Полинг 36:28 (2:1). Полинг 39:30 (3:1 - мен.). Норрис 41:16 (4:1). Саморуков (Переляев, Торопченко), 45:19 (4:2). Хьюз (Дуге), 49:59 (5:2). Саморуков (Слепец, Рубинчик), 56:33 (5:3 - бол.). Чехович (Свечников, Колтыгин), 57:09 (5:4).

Место и дата

15 апреля 16:30, , Онлайн-трансляция



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