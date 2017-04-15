Архитектор Иван Бакушин: Когда боятся все сносить и делать заново, используют термин «реконструкция»

Руководитель архитектурного бюро Иван Бакушин поделился своим взглядом на процесс реконструкции стадиона «Лужники».

- Когда боятся все сносить и делать заново, используют термин «реконструкция». Для жителей города ты объявляешь, что не будешь трогать историческое место, а фактически делаешь новое строительство. В этом случае будет меньше недовольных людей, а с другой стороны — новый современный стадион. И что касается сохранения фасада, то его оставили для того, чтобы можно было делать фотографии, чтобы арена продолжала ассоциироваться со старыми «Лужниками». Внешне это прежний стадион, а по факту внутри все новое, - цитирует Бакушина «Газета.ру».

Напомним, на столичном стадионе «Лужники», где завершается реконструкция, должен состояться матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, а также финальная встреча.

