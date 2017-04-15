Всеволод Кукушкин: После нынешней перестройки к «Лужникам» не притронутся в ближайшие лет 50

Журналист Всеволод Кукушкин поделился своим взглядом на реконструкцию московского стадиона «Лужники».

- Я предполагаю, что в результате этой перестройки больше к «Лужникам» не притронутся в ближайшие лет 50. То, что сделали в прошлый раз в середине нулевых, было на бегу и косметически, чтобы принять финал Лиги чемпионов. Но работа была выполнена хорошо. Сейчас же произвели большое единоразовое вложение, и поэтому реконструкция выполняется надолго, чтобы в дальнейшем успешно эксплуатировать арену.

Если обратиться к истории, то «Лужники» построили в 1956 году. К Олимпиаде-1980 в Москве весь комплекс немного модернизировали, но это не была большая капитальная стройка. Прогресс не стоит на месте, и во всем мире что-то постоянно обновляется. Вот пришла очередь «Лужников», - цитирует Кукушкина «Газета.ру».

Напомним, на столичном стадионе «Лужники», где завершается реконструкция, должен состояться матч открытия ЧМ-2018, а также финальная встреча.