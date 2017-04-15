Тренер «Крыльев» Йоханнес Виссер: Мы заслужили эту победу
Тренер «Крыльев Советов» Йоханнес Виссер дал комментарий по итогам выездного матча РФПЛ с «Анжи» (3:1).
- Мы, конечно, довольны что мы смогли взять три очка. На прошлой неделе у нас травмировались игроки, да и с судьями были «определенные сложности». В такой ситуации надо работать основательнее и прилагать, как можно больше усилий. Мы пытались сыграть организованно – сделать так, чтобы в матче команда выглядела боевой. Сегодня мы играли достаточно хорошо и получили уверенность после того, как забили два гола. Это прибавило нам уверенности. Мы заслужили эту победу, - сказал Виссер.
Матч
Анжи - Крылья Советов - 1:3 (0:2)
Голы
Корниленко 9 (0:1). Зотов 23 (0:2). Паскуато 64 (0:3). Хубулов 89 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гулиев, 36), Хубулов, Асильдаров (Прудников, 46), Будковский (Долгов, 66), Яковлев
Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Божин, Надсон, Зотов, Бато, Зуев (Таранов, 90), Мияилович, Корниленко, Бруно (Глеб, 66), Паскуато (Ткачёв, 85)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
15 апреля 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция