Тренер «Крыльев» Йоханнес Виссер: Мы заслужили эту победу

Тренер «Крыльев Советов» Йоханнес Виссер дал комментарий по итогам выездного матча РФПЛ с «Анжи» (3:1).

- Мы, конечно, довольны что мы смогли взять три очка. На прошлой неделе у нас травмировались игроки, да и с судьями были «определенные сложности». В такой ситуации надо работать основательнее и прилагать, как можно больше усилий. Мы пытались сыграть организованно – сделать так, чтобы в матче команда выглядела боевой. Сегодня мы играли достаточно хорошо и получили уверенность после того, как забили два гола. Это прибавило нам уверенности. Мы заслужили эту победу, - сказал Виссер.