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Дубль Сери принес победу «Ницце» в матче с «Нанси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла «Нанси» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Жан-Мишель Сери и единожды отличился Микаэль Ле Биань, а у гостей единственный мяч забил Морис Дал.

«Ницца» с 73 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от ПСЖ и «Монако», но у монегасков две игры в запасе, а у парижан – одна. «Нанси» расположилась на 17-й строчке, имея в активе 31 балл.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 23 апреля на выезде сыграют с «Тулузой», а команда из города Нанси двумя днями ранее примет «Марсель».

Чемпионат Франции
33-й тур

Матч

Ницца - Нанси - 3:1 (1:1)

Голы

Дале 26 (0:1). Ле Биан 35 (1:1). Сери 51 (2:1 - пен.). Сери 84 (3:1).

Состав

Ницца: Кардинале, Перейра, Дальберт, Суке, Ле Марчан, Данте, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 80), Сери, Эссерик, Ле Биан

Нанси: Н'Ди Ассембе, Шретьен, Куффо, Чето, Кабако, Пуйо (Кура, 74), Айт Беннасер, Гудилье (Робич, 74), Диа (Хаджи, 80), Педретти, Дале

Предупреждения:

Данте, 45 - Педретти, 30; Айт Беннасер, 58; Пуйо, 58

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

15 апреля 18:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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