Дубль Сери принес победу «Ницце» в матче с «Нанси»

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла «Нанси» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Жан-Мишель Сери и единожды отличился Микаэль Ле Биань, а у гостей единственный мяч забил Морис Дал.

«Ницца» с 73 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от ПСЖ и «Монако», но у монегасков две игры в запасе, а у парижан – одна. «Нанси» расположилась на 17-й строчке, имея в активе 31 балл.

В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 23 апреля на выезде сыграют с «Тулузой», а команда из города Нанси двумя днями ранее примет «Марсель».

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33-й тур