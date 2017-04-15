Дубль Сери принес победу «Ницце» в матче с «Нанси»
В матче 33-го тура
чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла «Нанси» со счетом 2:1.
В составе победителей дубль оформил Жан-Мишель Сери и
единожды отличился Микаэль Ле Биань, а у гостей единственный мяч забил Морис
Дал.
«Ницца» с 73 очками занимает третье место в турнирной
таблице, отставая на одно очко от ПСЖ и «Монако», но у монегасков две игры в
запасе, а у парижан – одна. «Нанси» расположилась на 17-й строчке, имея в
активе 31 балл.
В следующем туре подопечные Люсьена Фавра 23 апреля на
выезде сыграют с «Тулузой», а команда из города Нанси двумя днями ранее примет «Марсель».
Чемпионат Франции
33-й тур
Матч
Голы
Дале 26 (0:1). Ле Биан 35 (1:1). Сери 51 (2:1 - пен.). Сери 84 (3:1).
Состав
Ницца: Кардинале, Перейра, Дальберт, Суке, Ле Марчан, Данте, Бельханда, Козьелло (Вальтер, 80), Сери, Эссерик, Ле Биан
Нанси: Н'Ди Ассембе, Шретьен, Куффо, Чето, Кабако, Пуйо (Кура, 74), Айт Беннасер, Гудилье (Робич, 74), Диа (Хаджи, 80), Педретти, Дале
Предупреждения:
Данте, 45 - Педретти, 30; Айт Беннасер, 58; Пуйо, 58
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
15 апреля 18:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция