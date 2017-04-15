Ринат Билялетдинов: Только чудеса оставят ЦСКА в борьбе за первое место
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ничью в матче 23-го тура РФПЛ ЦСКА - «Ростов» (0:0).
«Счет 0:0 в целом объективен, потому что у ЦСКА никак не восстановится атакующая мощь после ухода Мусы и из-за отсутствия Еременко, - сказал Билялетдинов. - И к тому же не играли Дзагоев и Тошич - не совсем понятно, какими силами ЦСКА был намерен забивать. И армейцы уже выбыли из борьбы за первое место. Если только «Спартак» где-то не «начудит», то станет чемпионом. Но если они раньше времени посчитают, что дело уже сделано, то могут, конечно, начаться чудеса в ликвидации очкового отставания».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Васин, Игнашевич, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73)
Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)
Предупреждения:
нет - Гацкан, 62; Калачёв, 79; Гацкан, 84
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция