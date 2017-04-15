Ринат Билялетдинов: Только чудеса оставят ЦСКА в борьбе за первое место

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ничью в матче 23-го тура РФПЛ ЦСКА - «Ростов» (0:0).

«Счет 0:0 в целом объективен, потому что у ЦСКА никак не восстановится атакующая мощь после ухода Мусы и из-за отсутствия Еременко, - сказал Билялетдинов. - И к тому же не играли Дзагоев и Тошич - не совсем понятно, какими силами ЦСКА был намерен забивать. И армейцы уже выбыли из борьбы за первое место. Если только «Спартак» где-то не «начудит», то станет чемпионом. Но если они раньше времени посчитают, что дело уже сделано, то могут, конечно, начаться чудеса в ликвидации очкового отставания».