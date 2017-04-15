Тодд Маклеллан: «Эдмонтон» продолжит играть в силовой хоккей

Главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан прокомментировал победу над «Сан-Хосе» (2:0) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

- Мы будем продолжать играть в силовой хоккей. Если мы избежим удалений, с нами все будет окей. Ты не можешь побеждать, убивая по 12 минут за вечер вне зависимости от того, насколько хорошо твое меньшинство. Рано или поздно, они воспользуются этим, - приводит слова наставника «Ойлерз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что счет в серии 1-1. Третий матч серии состоится в Сан-Хосе в понедельник. Встреча начнется в 5:00 по московскому времени.