Валттери Боттас: Мы отлично поработали в этот уик-энд
Финский пилот «Мерседеса»
Валттери Боттас подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он
впервые в карьере завоевал поул.
«Я очень рад. Это первый поул в карьере в моем пятом сезоне
в Формуле-1. Потребовалось какое-то время, чтобы добиться такого результата, но
у меня получилось.
Огромное спасибо команде за отличную машину. Вместе с
Льюисом мы стартуем с первого ряда – мы отлично поработали в этот уик-энд,
сосредоточившись на том, чтобы машина была быстра вечером, в более прохладных
условиях. Надеюсь, завтра все будет так же», - приводит слова Боттаса F1news.
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