Валттери Боттас: Мы отлично поработали в этот уик-энд

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он впервые в карьере завоевал поул.

«Я очень рад. Это первый поул в карьере в моем пятом сезоне в Формуле-1. Потребовалось какое-то время, чтобы добиться такого результата, но у меня получилось.

Огромное спасибо команде за отличную машину. Вместе с Льюисом мы стартуем с первого ряда – мы отлично поработали в этот уик-энд, сосредоточившись на том, чтобы машина была быстра вечером, в более прохладных условиях. Надеюсь, завтра все будет так же», - приводит слова Боттаса F1news.