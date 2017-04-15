Александр Григорян: Я ошибся с выбором стартового состава
Главный тренер «Анжи»
Александр Григорян дал комментарий по итогам матча 23-го тура РФПЛ с самарскими
«Крыльями Советов» (1:3).
- Это тот случай, когда тренер извиняется перед болельщиками. В данной ситуации я от души извиняюсь перед болельщиками и ответственность за сегодняшнюю игру беру полностью на себя. Почему? Потому что совершенно очевидно я ошибся с выбором стартового состава на сегодняшнюю игру. Вы видели, что сразу после выхода Гулиева на замену игра улучшилась, и мы создали много моментов у ворот соперника. Нас часто ловили на контратаках, не было компактности. Конечно, есть вопросы и к самим футболистам по их безобразному настрою на матч. Я, как главный тренер, отвечаю за их настрой. Они тоже должны брать какую-то ответственность на себя. После пропущенного гола я увидел горящие глаза, и команда включилась в игру.
Матч
Анжи - Крылья Советов - 1:3 (0:2)
Голы
Корниленко 9 (0:1). Зотов 23 (0:2). Паскуато 64 (0:3). Хубулов 89 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гулиев, 36), Хубулов, Асильдаров (Прудников, 46), Будковский (Долгов, 66), Яковлев
Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Божин, Надсон, Зотов, Бато, Зуев (Таранов, 90), Мияилович, Корниленко, Бруно (Глеб, 66), Паскуато (Ткачёв, 85)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
15 апреля 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция