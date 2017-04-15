Даниил Квят: Мы должны были легко проходить в третий сегмент
Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он
показал 11-й результат.
«Если оглянуться назад, можно сказать, что да, мы должны
были легко проходить в третий сегмент. Но когда вы атакуете, а трасса постоянно
улучшается, надо продолжать атаковать до последнего поворота. Перед ним у меня
был достаточно большой запас, чтобы пройти в финал.
Я думаю, всем было трудно. Трасса меняется постоянно, и все
постоянно играют с настройками, ищут баланс. Но мы все сделали верно, и баланс
машины был хорошим в квалификации.
Было приятно осознавать, что нам удалось найти хороший
баланс. Машина была конкурентоспособна, что хорошо для меня. Жаль, что так
случилось в последнем повороте, но когда ты атакуешь и борешься за попадание в
третий сегмент, подобное случается», - приводит слова Квята Motorsport.com.
Напомним, победителем квалификации стал пилот «Мерседеса»
Валттери Боттас, завоевавший первый поул в карьере.