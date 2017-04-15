Даниил Квят: Мы должны были легко проходить в третий сегмент

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он показал 11-й результат.

«Если оглянуться назад, можно сказать, что да, мы должны были легко проходить в третий сегмент. Но когда вы атакуете, а трасса постоянно улучшается, надо продолжать атаковать до последнего поворота. Перед ним у меня был достаточно большой запас, чтобы пройти в финал.

Я думаю, всем было трудно. Трасса меняется постоянно, и все постоянно играют с настройками, ищут баланс. Но мы все сделали верно, и баланс машины был хорошим в квалификации.

Было приятно осознавать, что нам удалось найти хороший баланс. Машина была конкурентоспособна, что хорошо для меня. Жаль, что так случилось в последнем повороте, но когда ты атакуешь и борешься за попадание в третий сегмент, подобное случается», - приводит слова Квята Motorsport.com.

Напомним, победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, завоевавший первый поул в карьере.