Игорь Семшов: Некоторые футболисты себя жалеют, поэтому сборная России на таком низком месте в рейтинге
Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов поделился мнением о проблемах российского футбола.
«Сейчас некоторые футболисты немножко себя жалеют, не играют «через не могу». Наверное, поэтому сейчас наша сборная на таком низком месте в рейтинге. Если футболисты будут из себя выжимать всё, то и в российском футболе всё наладится, и сами футболисты будут расти. Не стану говорить про финансовую сторону, не люблю, когда футболистов начинают упрекать в том, что они много получают. Такие контракты им предлагает руководство клубов, это не вина игроков», - рассказал Семшов в интервью телеканалу «Первый Тульский».
Напомним, что бронзовый призер Евро-2008 Семшов с 2017 года входит в тренерский штаб тульского «Арсенала», где помогает Сергею Кирьякову.
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