Игорь Семшов: Некоторые футболисты себя жалеют, поэтому сборная России на таком низком месте в рейтинге

Олег Иванов: На Кокорина чересчур много накинулись, нужно просто оставить его в покое

Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба из-за травм не играет в сборной России и при этом выступает за клуб, а также высказался о непопадании Александра Кокорина в состав национальной команды.