Деван Дубник: В таких упорных встречах любой момент может стать ключевым
Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник подвел итоги второго матча серии с «Сент-Луисом» (1:2).
- В таких упорных встречах любой момент может стать ключевым, нам просто надо продолжать играть. Надо думать только о предстоящей игре. Мы знаем, что от гола и победы нас отделяет один розыгрыш или контратака».
После этой встречи счет в серии стал 2:0 в пользу «Сент-Луиса». Третий матч пройдет в воскресенье в Сент-Луисе. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
Матч
Миннесота - Сент-Луис - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
Эдмундсон (Берглунд, Пяярви-Свенссон), 23:51 (0:1). Паризе (Стаал, Сутер), 37:44 (1:1 - бол.). Шварц (Бродзяк, Петранжело), 57:33 (1:2).
Место и дата
15 апреля 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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