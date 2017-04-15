Деван Дубник: В таких упорных встречах любой момент может стать ключевым

Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник подвел итоги второго матча серии с «Сент-Луисом» (1:2).

- В таких упорных встречах любой момент может стать ключевым, нам просто надо продолжать играть. Надо думать только о предстоящей игре. Мы знаем, что от гола и победы нас отделяет один розыгрыш или контратака».

После этой встречи счет в серии стал 2:0 в пользу «Сент-Луиса». Третий матч пройдет в воскресенье в Сент-Луисе. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.