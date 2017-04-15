Александр Еременко: С годами понимаешь, что каждая игра может стать последней

Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко рассказал, что мотивирует его продолжать игровую карьеру.

- Андрей Сафронов говорит, вы уже продлили контракт с «Динамо».

- Чисто физически - нет, еще не подписал. Но все, договоренности есть, я точно остаюсь в «Динамо» еще на год.

- Контракт на год, но вряд ли вы собираетесь заканчивать?

- Если честно, у меня вообще этот сезон был одним из лучших в карьере. И по статистике, и по игре, и по желанию. Закончилась последняя игра, и не было какой-то усталости. Наоборот - хочется играть и играть!

- В последние годы вратарский цех молодеет - в сборной сейчас играют Илья Сорокин и Игорь Шестеркин.

- Сто процентов, сейчас идет вливание молодых ребят очень приличного уровня. Эти ребята и дают мне мотивацию, благодаря которой я еще выхожу и играю. Тем более, постоянно сидит мысль: почему он может, а я - нет? Выжимаешь из себя этот максимальный запас, который, оказывается, есть. Сейчас с годами понимаешь, что каждая игра может стать последней.