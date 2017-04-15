Александр Еременко: С годами понимаешь, что каждая игра может стать последней
Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко рассказал, что мотивирует его продолжать игровую карьеру.
- Андрей Сафронов говорит, вы уже продлили контракт с «Динамо».
- Чисто
физически - нет, еще не подписал. Но все, договоренности есть, я точно остаюсь
в «Динамо» еще на год.
- Контракт
на год, но вряд ли вы собираетесь заканчивать?
- Если
честно, у меня вообще этот сезон был одним из лучших в карьере. И по
статистике, и по игре, и по желанию. Закончилась последняя игра, и не было
какой-то усталости. Наоборот - хочется играть и играть!
- В
последние годы вратарский цех молодеет - в сборной сейчас играют Илья Сорокин и
Игорь Шестеркин.
- Сто
процентов, сейчас идет вливание молодых ребят очень приличного уровня. Эти
ребята и дают мне мотивацию, благодаря которой я еще выхожу и играю. Тем более,
постоянно сидит мысль: почему он может, а я - нет? Выжимаешь из себя этот
максимальный запас, который, оказывается, есть. Сейчас с годами понимаешь, что
каждая игра может стать последней.