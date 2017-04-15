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Геннадий Величкин: Не надо обращать внимание на судейство. Надо просто играть, и все

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал, что не стоит обращать внимание на судейство в финальной серии плей-офф КХЛ против СКА.

- Надо просто играть, и все. Надо не обращать ни на что внимание: ни на судейство, ни на сопутствующие дела. Надо просто работать, играть. Ребята готовы к этому, будем это делать, - передает слова Величкина «Р-Спорт».

Напомним, что после четырех встреч финальной серии Кубка Гагарина счет 3:1 в пользу питерской команды. Следующий матч пройдет 18 апреля в Магнитогорске.

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