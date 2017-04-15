«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на третье место
«Саутгемптон» дома уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 33-м туре чемпионата Англии.
У гостей отличились Венсан Компани (55-я минута), Лерой Зане (77-я) и Серхио Агуэро (80-я).
Манкунианцы с 64 очками сместили «Ливерпуль» с третьего места, их сегодняшний соперник с 40 баллами - на девятой строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 27 апреля примет «Манчестер Юнайтед», а «Саутгемптон» 25 апреля сыграет на выезде с «Челси».
Матч
Саутгемптон - Манчестер Сити - 0:3 (0:0)
Голы
Компани 56 (0:1). Сане 78 (0:2). Агуэро 80 (0:3).
Состав
Саутгемптон: Форстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Тадич, Дэвис, Уорд-Проуз (Лонг, 60, Родригес, 82), Хёйбьерг, Рэдмонд, Габбьядини (Буфал, 60)
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Навас, Туре, Сане (Стерлинг, 86), Силва (Сабалета, 81), Фернандиньо, де Брюйне, Агуэро (Ихеаначо, 89)
Предупреждения:
Хёйбьерг, 31; Дэвис, 37; Соареш, 41 - нет
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
15 апреля 19:30, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция