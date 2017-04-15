Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 1Уфа
Футбол  ЦСКА0 : 0Ростов
Футбол  Рубин0 : 1Краснодар
Футбол  Интер2 : 2Милан
Футбол  Анжи1 : 3Крылья Советов
Хоккей  Оттава- : -Бостон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на третье место

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Саутгемптон» дома уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 33-м туре чемпионата Англии.

У гостей отличились Венсан Компани (55-я минута), Лерой Зане (77-я) и Серхио Агуэро (80-я).

Манкунианцы с 64 очками сместили «Ливерпуль» с третьего места, их сегодняшний соперник с 40 баллами - на девятой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 27 апреля примет «Манчестер Юнайтед», а «Саутгемптон» 25 апреля сыграет на выезде с «Челси».

Матч

Саутгемптон - Манчестер Сити - 0:3 (0:0)

Голы

Компани 56 (0:1). Сане 78 (0:2). Агуэро 80 (0:3).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Тадич, Дэвис, Уорд-Проуз (Лонг, 60, Родригес, 82), Хёйбьерг, Рэдмонд, Габбьядини (Буфал, 60)

Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Навас, Туре, Сане (Стерлинг, 86), Силва (Сабалета, 81), Фернандиньо, де Брюйне, Агуэро (Ихеаначо, 89)

Предупреждения:

Хёйбьерг, 31; Дэвис, 37; Соареш, 41 - нет

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

15 апреля 19:30, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сандерленд» уходит из АПЛ сильно: первый за 7 игр гол – прямой удар с углового!«Сандерленд» уходит из АПЛ сильно: первый за 7 игр гол – прямой удар с углового!Команда Дэвида Мойеса не могла отличиться два с половиной месяца, а когда это произошло, – все были в шоке.«Лестер» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»Футболисты «Лестера» на выезде не смогли удержать преимущество в два мяча в матче 33-го тура английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.Маурисио Почеттино: Кейн - фантастический игрок, один из лучших в АнглииГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал крупную домашнюю победу над «Борнмутом» (4:0) в 33-м туре чемпионата Англии.Антонио Конте: Думаю, у «МЮ» есть шансы попасть в четверкуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 33-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».Харри Кейн: Хочу забивать по 20 мячей каждый годНападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал свое бомбардирское достижение.«Тоттенхэм» разгромил «Борнмут»«Тоттенхэм» дома взял верх над «Борнмутом» (4:0) в 33-м туре чемпионата Англии.Крэйг Шекспир: «Лестер» еще не обезопасил себя от вылета из АПЛГлавный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился ожиданиями от матча 33-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».«Тоттенхэм» не отпустит «Челси». Прогноз «Советского спорта» на матчи АПЛ«Тоттенхэм» не отпустит «Челси». Прогноз «Советского спорта» на матчи АПЛКорреспондент «Советского спорта» Павел Чуринов дает прогноз на матчи 33-го тура АПЛ.День в истории. 28 лет со дня трагедии на «Хиллсборо»Сегодня очередная годовщина трагедии на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время матча 1/2 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» - «Ливерпуль».«Пообещал доказать Моуринью, что он не прав». Превью 33-го тура АПЛ«Пообещал доказать Моуринью, что он не прав». Превью 33-го тура АПЛ«Советский спорт» - о самом интересном в 33-м туре АПЛ.АПЛ. 33-й тур. «Тоттенхэм» - «Борнмут», «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» и другие матчиРезультаты матчей 33-го тура чемпионата Англии.Защитник «Шальке» Колашинац летом перейдет в «Арсенал»Защитник «Шальке» Сеад Колашинац в летнее трансферное окно перейдет в лондонский «Арсенала», сообщает издание Reprezentacija из Боснии, откуда родом сам футболист.Антонио Конте: Ибрагимович – великий игрок, и он сейчас на пике карьерыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 33-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты 19-го тураТурнир прогнозистов АПЛ. Результаты 19-го тураВ рамках 32-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с обозревателем отдела футбола Артемом Терентьевым.Ренату Саншеш: В «Баварии» я могу учиться у Видаля, Алонсо и АлькантарыПолузащитник «Баварии» Ренату Саншеш объяснил, почему выбрал клуб из Мюнхена и не перешел в «Манчестер Юнайтед», который также проявлял к нему интерес.Мората может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Как сообщает Calcio Mercato, «Манчестер Юнайтед» стал последним претендентом на форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Рэй Уилкинс: Если «МЮ» не выйдет в Лигу чемпионов, Гризманн откажется от переходаБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс прокомментировал ничью «красных дьяволов» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.Арсен Венгер: Мы находимся под давлением, и лучший способ покончить с этим – больше рисковатьГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ, а также поведал об отношениях с руководством «пушкарей».«Ливерпуль» включился в борьбу за ван Дейка«Ливерпуль» стал еще одним претендентом на защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.«Атлетико» по просьбе Симеоне постарается приобрести ФабрегасаПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, который является воспитанником «Барселоны», входит в сферу интересов мадридского «Атлетико».
Формула-1
Даниил Квят: Мы должны были легко проходить в третий сегмент
Футбол
Ринат Билялетдинов: Только чудеса оставят ЦСКА в борьбе за первое место
Хоккей
Сборная России уступила США на юниорском чемпионате мира
Формула-1
Боттас впервые в карьере завоевал поул, выиграв в квалификации Гран-при Бахрейна. Квят – 11-й
все новости
Саутгемптон
Саутгемптонкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости