Льюис Хэмилтон: Я снимаю шляпу перед Боттасом
Пилот «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он стал
вторым, а его партнер по команде Валттери Боттас впервые в карьере завоевал
поул.
«Во-первых, я хочу
поздравить Валттери. Он очень упорно работал, отлично влился в команду и
сегодня оказался быстрее меня. Он был лучшим. Я снимаю перед ним шляпу.
Я знал, что проехал
отличный первый круг. Я посмотрел на экран, увидел, что проиграл совсем немного
и подумал: «Ничего себе, это был классный круг, Валттери проделал отличную
работу».
Я потерял время на
первом секторе, который был моим слабым местом. Валттери, в свою очередь,
отлично проехал первый сектор. Во втором и третьем секторах я показал хорошее
время, но в совокупности проиграл ему совсем чуть-чуть.
Это была классная
битва. Именно такими захватывающими и должны быть квалификации. Такие сражения
заставляют нас выкладываться на полную.
В целом я доволен
своей работой. Команда также получила отличный результат в виде первого и
второго места», - приводит слова Хэмилтона Autosport.com.ru.