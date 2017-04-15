Льюис Хэмилтон: Я снимаю шляпу перед Боттасом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он стал вторым, а его партнер по команде Валттери Боттас впервые в карьере завоевал поул.

«Во-первых, я хочу поздравить Валттери. Он очень упорно работал, отлично влился в команду и сегодня оказался быстрее меня. Он был лучшим. Я снимаю перед ним шляпу.

Я знал, что проехал отличный первый круг. Я посмотрел на экран, увидел, что проиграл совсем немного и подумал: «Ничего себе, это был классный круг, Валттери проделал отличную работу».

Я потерял время на первом секторе, который был моим слабым местом. Валттери, в свою очередь, отлично проехал первый сектор. Во втором и третьем секторах я показал хорошее время, но в совокупности проиграл ему совсем чуть-чуть.

Это была классная битва. Именно такими захватывающими и должны быть квалификации. Такие сражения заставляют нас выкладываться на полную.

В целом я доволен своей работой. Команда также получила отличный результат в виде первого и второго места», - приводит слова Хэмилтона Autosport.com.ru.