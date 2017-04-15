Гол Смолова принес «Краснодару» победу над «Рубином»
«Рубин» дома уступил «Краснодару» (0:1) в 23-м туре чемпионата России.
Единственный мяч на 57-й минуте забил нападающий гостей Федор Смолов. С 13 мячами он упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона.
Команда Игоря Шалимова с 38 очками осталась на четвертом месте, казанцы с 28 баллами на данный момент идут десятыми.
В следующем туре «Краснодар» 23 апреля примет «Арсенал», а «Рубин» в тот же день сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Смолов 57 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес, Бауэр, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Ткачук (Камболов, 67), Ахметов, Сонг, Мвила (Цакташ, 67), Жонатас
Краснодар: Крицюк (Синицын, 77), Мартынович, Рамирес, Гранквист, Каборе, Петров, Классон, Перейра (Шишкин, 63), Мамаев (Жоаозиньо, 69), Газинский, Смолов
Предупреждения:
Санчес, 60 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
15 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция