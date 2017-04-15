Гол Смолова принес «Краснодару» победу над «Рубином»

Никита Симонян: UKAD ищет что-то, чтобы лишить нас чемпионата мира. Но этот номер не пройдет

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал информацию о введение внесоревновательного допинг-контроля в РФПЛ.