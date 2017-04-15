«Бавария» в большинстве не смогла обыграть «Байер»
«Байер» дома сыграл вничью с «Баварией» (0:0) в 29-м туре чемпионата Германии.
Хозяева поля с 59-й минуты играли вдесятером - за вторую желтую карточку с поля был удален Тин Едвай.
Мюнхенцы с 69 очками продолжают уверенно лидировать в таблице бундеслиги, команда из Леверкузена с 36 баллами - на 11-й строчке.
В следующем туре «Бавария» 22 апреля примет «Майнц», а «Байер» днем позже сыграет на выезде с «Фрайбургом».
Матч
Состав
Байер: Лено, Хильберт, Венделль, Топрак, Едвай, Брандт (Бельараби, 66), Кампль, Арангис (Драгович, 62), Хавертц (Бэйли, 88), Баумгартлингер, Волланд
Бавария: Нойер, Мартинес (Лам, 72), Бернат, Рафинья, Алаба, Видаль, Киммих, Алькантара, Мюллер, Коста (Роббен, 60), Коман (Алонсо, 70)
Предупреждения:
Удаления:
Едвай, 59 - нет
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
15 апреля 19:30, БайАрена, Онлайн-трансляция