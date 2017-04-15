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«Бавария» в большинстве не смогла обыграть «Байер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Байер» дома сыграл вничью с «Баварией» (0:0) в 29-м туре чемпионата Германии.

Хозяева поля с 59-й минуты играли вдесятером - за вторую желтую карточку с поля был удален Тин Едвай.

Мюнхенцы с 69 очками продолжают уверенно лидировать в таблице бундеслиги, команда из Леверкузена с 36 баллами - на 11-й строчке.

В следующем туре «Бавария» 22 апреля примет «Майнц», а «Байер» днем позже сыграет на выезде с «Фрайбургом».

Матч

Байер - Бавария - 0:0

Состав

Байер: Лено, Хильберт, Венделль, Топрак, Едвай, Брандт (Бельараби, 66), Кампль, Арангис (Драгович, 62), Хавертц (Бэйли, 88), Баумгартлингер, Волланд

Бавария: Нойер, Мартинес (Лам, 72), Бернат, Рафинья, Алаба, Видаль, Киммих, Алькантара, Мюллер, Коста (Роббен, 60), Коман (Алонсо, 70)

Предупреждения:

Арангис, 37; Едвай, 50 - нет

Удаления:

Едвай, 59 - нет

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

15 апреля 19:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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