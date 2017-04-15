Никита Симонян: UKAD ищет что-то, чтобы лишить нас чемпионата мира. Но этот номер не пройдет

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал информацию о введение внесоревновательного допинг-контроля в РФПЛ.

- Вопрос ясен, что они (UKAD) ищут. Ищут что-то, чтобы лишить нас чемпионата мира. Все ведь делается с одной целью. Откровенно говоря, уже набили оскомину до противного все эти допинговые дела. Почему-то ищут именно у россиян. У клубов из других стран и у других сборных ведь не ищут ничего! Но этот номер не пройдет, - сказал Симонян в интервью «Р-Спорт».

Ранее председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов подтвердил информацию, что UKAD будет проводить внесоревновательные допинг-тестирования в клубах РФПЛ.