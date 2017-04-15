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«Атлетико» разгромил «Осасуну», Карраско оформил дубль, Сиригу отразил два пенальти

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» разгромил «Осасуну» со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Янник Корраско и единожды отличился Фелипе Луис.

Стоит отметить, что на 88-й минуте встречи Корраско не реализовал пенальти, а спустя три минуты его одноклубник также с точки не смог пробить Сальвоторе Сиригу.

«Атлетико» с 65-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Осасуна» расположилась на 20-й строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 22 апреля на выезде сыграют с «Эспаньолом», а команда из Памплоны в этот же день примет «Спортинг».

Чемпионат Испании
32-й тур

Матч

Атлетико - Осасуна - 3:0 (1:0)

Голы

Карраско 30 (1:0). Карраско 47 (2:0). Луис 61 (3:0).

Состав

Атлетико: Облак, Хименес, Эрнандес Л., Хуанфран, Луис (Савич, 67), Годин, Парти, Гайтан (Черчи, 76), Карраско, Торрес (Тьягу, 72), Корреа

Осасуна: Сиригу, Фуэнтес, Клерк (Буньэль, 57), Ойер, Тьенса (Торрес, 77), Олавиде (де лас Куэвас, 57), Чосич, Беренгер, Кодро, Гарсия Д., Леон

Предупреждения:

Хименес, 26 - Кодро, 44; Ойер, 54; Сиригу, 88; де лас Куэвас, 89; Фуэнтес, 90

Судья:

Марио Лопес Мелеро (Испания)

Место и дата

15 апреля 19:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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