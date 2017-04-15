«Атлетико» разгромил «Осасуну», Карраско оформил дубль, Сиригу отразил два пенальти

В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» разгромил «Осасуну» со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Янник Корраско и единожды отличился Фелипе Луис.

Стоит отметить, что на 88-й минуте встречи Корраско не реализовал пенальти, а спустя три минуты его одноклубник также с точки не смог пробить Сальвоторе Сиригу.

«Атлетико» с 65-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Осасуна» расположилась на 20-й строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 22 апреля на выезде сыграют с «Эспаньолом», а команда из Памплоны в этот же день примет «Спортинг».

Чемпионат Испании

32-й тур