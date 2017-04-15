Никита Симонян: «Зенит» и «Спартак» понимают важность предстоящего матча

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

- Обе команды понимают важность матча. Если «Зенит» проиграет, то, фактически, на 90 процентов вопрос о чемпионстве («Спартака») будет решен. Игра предстоит непростая. У «Спартака» травмированы Зе Луиш и Луис Адриано, но их есть кем заменить. Задача «красно-белых» - утвердиться на первом месте, задача «Зенита» - попытаться сократить отставание. Добавит сложности и погода - в воскресенье в Москве обещают снег с дождем. Но, как и в былые времена, все билеты проданы. А значит, нас ждет отличный матч, - сказал Симонян в интервью «Р-Спорт».

Напомним, матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00. От лидирующего «Спартака» подопечные Мирчи Луческу отстают на восемь очков.