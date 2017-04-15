Игорь Шалимов: Победили за счет того, что мы забили, а «Рубин» нет
Главный тренер «Краснодара»
Игорь Шалимов прокомментировал выездную победу своей команды над «Рубином»
(1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.
«Победили за счет того, что мы забили, а они нет. Старались играть в свою игру, в контроль мяча, пытались создавать моменты, по возможности быстро выходить в контратаки и не пропускать быстрые атаки соперника. Не все получилось в плане обороны, у «Рубина» было много моментов. Пусть у нас сегодня был день получше, а у «Рубина» – похуже, мы должны такие игры выигрывать увереннее», - сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш Футбол».
Матч
Голы
Смолов 57 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес, Бауэр, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Ткачук (Камболов, 67), Ахметов, Сонг, Мвила (Цакташ, 67), Жонатас
Краснодар: Крицюк (Синицын, 77), Мартынович, Рамирес, Гранквист, Каборе, Петров, Классон, Перейра (Шишкин, 63), Мамаев (Жоаозиньо, 69), Газинский, Смолов
Предупреждения:
Санчес, 60 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
15 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция