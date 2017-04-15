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Хавьер Грасия: Мы на четвертом месте в лиге по ударам по воротам, но у нас нет точности

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Сегодня игра была достаточно равной, у нас тоже были голевые моменты, но, к сожалению, не получилось их реализовать. Во втором тайме после пропущенного гола характер игры усложнился, а опытная команда-соперник стала играть по счету. Мы на четвертом месте в лиге по ударам по воротам, но у нас нет точности.

Янн М'Вила после замены не пожал мне руку? Я не обратил внимания на этот момент», - сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».

Матч

Рубин - Краснодар - 0:1 (0:0)

Голы

Смолов 57 (0:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Санчес, Бауэр, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Ткачук (Камболов, 67), Ахметов, Сонг, Мвила (Цакташ, 67), Жонатас

Краснодар: Крицюк (Синицын, 77), Мартынович, Рамирес, Гранквист, Каборе, Петров, Классон, Перейра (Шишкин, 63), Мамаев (Жоаозиньо, 69), Газинский, Смолов

Предупреждения:

Санчес, 60 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

15 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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