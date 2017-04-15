Хавьер Грасия: Мы на четвертом месте в лиге по ударам по воротам, но у нас нет точности
Главный тренер «Рубина»
Хавьер Грасия прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 23-го
тура чемпионата России.
«Сегодня игра была
достаточно равной, у нас тоже были голевые моменты, но, к сожалению, не
получилось их реализовать. Во втором тайме после пропущенного гола характер
игры усложнился, а опытная команда-соперник стала играть по счету. Мы на четвертом
месте в лиге по ударам по воротам, но у нас нет точности.
Янн М'Вила после замены не пожал мне руку? Я не обратил внимания на этот момент», - сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».
Матч
Голы
Смолов 57 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес, Бауэр, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Ткачук (Камболов, 67), Ахметов, Сонг, Мвила (Цакташ, 67), Жонатас
Краснодар: Крицюк (Синицын, 77), Мартынович, Рамирес, Гранквист, Каборе, Петров, Классон, Перейра (Шишкин, 63), Мамаев (Жоаозиньо, 69), Газинский, Смолов
Предупреждения:
Санчес, 60 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
15 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция