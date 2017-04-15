Хавьер Грасия: Мы на четвертом месте в лиге по ударам по воротам, но у нас нет точности

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Сегодня игра была достаточно равной, у нас тоже были голевые моменты, но, к сожалению, не получилось их реализовать. Во втором тайме после пропущенного гола характер игры усложнился, а опытная команда-соперник стала играть по счету. Мы на четвертом месте в лиге по ударам по воротам, но у нас нет точности.

Янн М'Вила после замены не пожал мне руку? Я не обратил внимания на этот момент», - сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».