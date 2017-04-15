Венсан Компани: Саутгемптон - непростое место для добычи очков
Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани, открывший счет в гостевой игре 33-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:0), поделился впечатлениями от матча.
«Очень рад, что забил гол, это помогло моей команде. Также рад, что мы не пропустили. Саутгемптон - непростое место для игры и добычи очков. Что касается меня, то восстановление после травмы было долгим. Хотелось бы, чтобы травмы реже были в моей карьере. Когда это случается, я очень много работаю и это дает отдачу», - цитирует игрока BBC Sport.
Матч
Саутгемптон - Манчестер Сити - 0:3 (0:0)
Голы
Компани 56 (0:1). Сане 78 (0:2). Агуэро 80 (0:3).
Состав
Саутгемптон: Форстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Тадич, Дэвис, Уорд-Проуз (Лонг, 60, Родригес, 82), Хёйбьерг, Рэдмонд, Габбьядини (Буфал, 60)
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Компани, Навас, Туре, Сане (Стерлинг, 86), Силва (Сабалета, 81), Фернандиньо, де Брюйне, Агуэро (Ихеаначо, 89)
Предупреждения:
Хёйбьерг, 31; Дэвис, 37; Соареш, 41 - нет
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
15 апреля 19:30, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция