Сергей Голубович: Сегодня боялись брать на себя инициативу
Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал поражение от команды США (4:5) в матче группового этапа чемпионата мира.
- Каждая игра делится на две составляющие: когда все хорошо и когда все плохо. Сегодня было больше плохого, к сожалению. Ненамного, но все же. Хороший первый период, хорошая концовка, но провалили второй период. Так, наверное, не говорят, но к моментам сегодня отнеслись со страхом: боялись брать на себя инициативу. Нелепая шайба сегодня была одна - третья. Что касается изменений в составе на следующий матч, то будем смотреть на состояние игроков на тренировках, а также анализировать прошедшую игру., - приводит слова Голубовича пресс-служба ФХР.
Напомним, что следующий матч на турнире российская команда проведет 17 апреля против сборной Белоруссии.
Матч
США (U-18) - Россия (U-18) - 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)
Голы:
Колтыгин (Рубинчик, Торопченко), 10:59 (0:1 - мен.). Мисмэш 33:57 (1:1). Полинг 36:28 (2:1). Полинг 39:30 (3:1 - мен.). Норрис 41:16 (4:1). Саморуков (Переляев, Торопченко), 45:19 (4:2). Хьюз (Дуге), 49:59 (5:2). Саморуков (Слепец, Рубинчик), 56:33 (5:3 - бол.). Чехович (Свечников, Колтыгин), 57:09 (5:4).
Место и дата
15 апреля 16:30, , Онлайн-трансляция