Сергей Голубович: Сегодня боялись брать на себя инициативу

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал поражение от команды США (4:5) в матче группового этапа чемпионата мира.

- Каждая игра делится на две составляющие: когда все хорошо и когда все плохо. Сегодня было больше плохого, к сожалению. Ненамного, но все же. Хороший первый период, хорошая концовка, но провалили второй период. Так, наверное, не говорят, но к моментам сегодня отнеслись со страхом: боялись брать на себя инициативу. Нелепая шайба сегодня была одна - третья. Что касается изменений в составе на следующий матч, то будем смотреть на состояние игроков на тренировках, а также анализировать прошедшую игру., - приводит слова Голубовича пресс-служба ФХР.

Напомним, что следующий матч на турнире российская команда проведет 17 апреля против сборной Белоруссии.