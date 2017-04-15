Алексей Торопченко: Сборной России не хватило реализации голевых моментов

Форвард юниорской сборной России Алексей Торопченко поделился эмоциями после поражения от команды США (4:5) в матче группового этапа чемпионата мира.

- Сегодня не хватило реализации голевых моментов. Но ребят упрекнуть не в чем, играли до конца, все бились. В будущем нам нужно не допускать таких глупых ошибок, как сегодня во втором периоде, а свои моменты реализовывать. Концовка? Нужно верить до конца, все возможно. По поводу перевода во второе звено могу сказать лишь, что играю там, где определит тренер. Задача ведь одна - выходить и делать свое дело. Уступать жаль, но игра прошла, забыли ее. Живем дальше, готовимся к следующей.

Приятно, что сегодня нас так здорово поддерживали. Я даже обратил внимание, что запускали «волну». Ощущение, что играем дома? Пожалуй, да, было. Особенно в концовке, когда было удаление у США - все свистели, это нас заводило- приводит слова Торопченко пресс-служба ФХР.

Напомним, что следующий матч на турнире российская команда проведет 17 апреля против сборной Белоруссии.