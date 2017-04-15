Алексей Торопченко: Сборной России не хватило реализации голевых моментов
Форвард юниорской сборной России Алексей Торопченко поделился эмоциями после поражения от команды США (4:5) в матче группового этапа чемпионата мира.
- Сегодня не хватило реализации голевых моментов. Но ребят упрекнуть не в чем, играли до конца, все бились. В будущем нам нужно не допускать таких глупых ошибок, как сегодня во втором периоде, а свои моменты реализовывать. Концовка? Нужно верить до конца, все возможно. По поводу перевода во второе звено могу сказать лишь, что играю там, где определит тренер. Задача ведь одна - выходить и делать свое дело. Уступать жаль, но игра прошла, забыли ее. Живем дальше, готовимся к следующей.
Приятно, что сегодня нас так здорово поддерживали. Я даже обратил внимание, что запускали «волну». Ощущение, что играем дома? Пожалуй, да, было. Особенно в концовке, когда было удаление у США - все свистели, это нас заводило- приводит слова Торопченко пресс-служба ФХР.
Напомним, что следующий матч на турнире российская команда проведет 17 апреля против сборной Белоруссии.
Матч
США (U-18) - Россия (U-18) - 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)
Голы:
Колтыгин (Рубинчик, Торопченко), 10:59 (0:1 - мен.). Мисмэш 33:57 (1:1). Полинг 36:28 (2:1). Полинг 39:30 (3:1 - мен.). Норрис 41:16 (4:1). Саморуков (Переляев, Торопченко), 45:19 (4:2). Хьюз (Дуге), 49:59 (5:2). Саморуков (Слепец, Рубинчик), 56:33 (5:3 - бол.). Чехович (Свечников, Колтыгин), 57:09 (5:4).
Место и дата
15 апреля 16:30, , Онлайн-трансляция