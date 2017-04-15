Дмитрий Саморуков: Разберем ошибки, к следующей игре будем готовы

Защитник юниорской сборной России Дмитрий Саморуков поделился эмоциями после поражения от команды США (4:5) в матче группового этапа чемпионата мира.

- Хорошо начали игру, но во втором периоде пошли ненужные удаления. Нужно было сыграть от обороны, подстраховаться. Перед третьим периодом поговорили, собрались. Рад за мужиков - бились до конца, не опустили рук, это самое главное. Надо было всю игру так играть. Американцы молодцы - последние минуты хорошо оборонялись.

Во втором периоде расслабились, пропустили две быстрые шайбы. Опомнились, уже проигрывая и в концовке немного не хватило. Мои две шайбы? Вторая не моя, там перепутали номер. Не важно, кто забивает, кто отдает. Нам надо семьей быть. Турнир только начался. Мы не вешаем нос, разберем ошибки, к следующей игре будем готовы, - приводит слова Саморукова пресс-служба ФХР.

Напомним, что следующий матч на турнире российская команда проведет 17 апреля против сборной Белоруссии.