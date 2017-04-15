Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 1Уфа
Футбол  ЦСКА0 : 0Ростов
Футбол  Рубин0 : 1Краснодар
Футбол  Интер2 : 2Милан
Футбол  Анжи1 : 3Крылья Советов
Хоккей  Оттава0 : 0Бостон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Участник драки в матче УрФУ - ЧГУ: На меня налетело человек шесть и стали бить по голове

Источник:  Znak.comКомментарии

В Москве во время матча Национальной студенческой лиги произошла драка игроков команды Уральского федерального университета с футболистами Чеченского государственного университета из Грозного. Участник событий на поле – екатеринбургский футболист Артемий Дорожинский рассказал о причинах стычки.

– Почему началась потасовка?
– Наш защитник в центре поля нарушил правила. Фол был не жесткий, – говорит Дорожинский в интервью Znak.com. – После этого, когда мяч уже был на другой половине поля, заведенный нападающий ЧГУ подбежал к нашему защитнику и ударил его шипами в голеностоп. После этого наш защитник схватил его за майку со словами «ты что делаешь?». Нападающий ЧГУ еще больше завелся и ударил нашего защитника.

– Что произошло потом?
– Наш защитник ударил его в ответ. Тут же подбежал второй игрок ЧГУ и они уже вдвоем напали на нашего. Я пропускал матч из-за перебора желтых карточек. Когда увидел, что нашего бьют двое, побежал быстрее разнимать. Схватил одного из них и сказал «успокойся». На что получил удар лбом в лицо. На видео это видно. Стоять и смотреть, как меня бьют, не стал и ответил несколькими ударами. Потом на меня налетели человек шесть сзади и нанесли несколько ударов по голове. Мне повезло, что удалось вырваться из этой кучи, иначе было бы так же, как с Сашей Тарасовым, которому сломали нос и нанесли черепно-мозговую травму. Когда я оттуда вырвался, услышал голос нашего игрока, что нашего бьют. Повернув голову, увидел, как человек пять запинывают нашего лежачего. Полиция, кстати, не торопилась нас разнимать. 

На видео видно, как я подбежал именно разнимать. Если бы был настроен на драку, то бил бы сразу, а не отводил игрока ЧГУ в сторону. Видно, что первый удар нанес именно игрок соперников. 

– После всего случившегося вечером общались с футболистами из ЧГУ? Они извинялись?
– Нет, не общались. И не извинялись тоже, потому что считают, что правы.

– Матч будет переигран?
– Заседание КДК будет через несколько дней, и там будет принято решение.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фанаты «Бешикташа» устроили погром на стадионе «Лиона» (фото)Фанаты «Бешикташа» устроили погром на стадионе «Лиона» (фото)Четвертьфинальный матч Лиги Европы омрачен действиями турецких болельщиков, устроивших драку прямо на трибунах.Будем бить англичан, но по правилам? Как рождается новый вид спорта – drakaБудем бить англичан, но по правилам? Как рождается новый вид спорта – drakaЗаместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев предложил узаконить фанатские побоища и даже сделать это видом спорта.Ничушкин и Артюхин подрались во время матча «Сибирь» – ЦСКА (видео)Во время матча КХЛ между «Сибирью» и ЦСКА подрались нападающие Евгений Артюхин с Валерием Ничушкиным.«Я – как прокаженный». Что говорит уволенный за подстрекательство детский тренер«Я – как прокаженный». Что говорит уволенный за подстрекательство детский тренерКорреспондент Sovsport.ru встретился с пожизненно дисквалифицированным тренером детской команды «Молния» Виктором Кубышкиным.В орловской полиции объяснили, почему сотрудники вошли в фан-сектор во время матча «Орел» - «Авангард»Сотрудники правоохранительных органов пытались устранить угрозу жизни для зрителей.Виталий Мутко: Я бы не хотел, чтобы Дерунец работал в футболеМинистр спорта и президент РФС - об инциденте на матче «Динамо» - «Спартак».Полиция провела зачистку на фан-секторе во время матча «Орел» - «Авангард»Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать фанатов на трибуне.«Представитель полиции сказал: «Мы пойдем на сектор» (видео)«Представитель полиции сказал: «Мы пойдем на сектор» (видео)Подробности драки фанатов и полиции на трибуне в матче «Орел» - «Авангард».«Приеду - разберусь» и «оборачивайся». Дмитрий Дерунец о том, что ему пишут«Приеду - разберусь» и «оборачивайся». Дмитрий Дерунец о том, что ему пишутВедущий «Динамо ТВ» и диктор матча бело-голубых со «Спартаком» дал интервью Sovsport.ru.Дмитрий Дерунец: Да, я ударил фаната. Просто не ожидал потока брани в свой адресВедущий на матче «Динамо» - «Спартак» Дмитрий Дерунец прокомментировал инцидент с болельщиком.Игрок «Тосно» наказан за прием из кунг-фуГурам Тетрашвили пропустит шесть матчей.«Шокер, вертушка в голову». Сумасшедшая бойня на чемпионате Псковской области«Шокер, вертушка в голову». Сумасшедшая бойня на чемпионате Псковской областиОдна из самых сумасшедших историй и драк российского футбола произошла на матче чемпионата Псковской области «Шелонь» - «Чайка»Матч в Бразилии между «Сеаренсе» - «Форталеза» завершился дракой болельщиковФинальный матч чемпионата Сеаренсе между командами «Сеара» и «Форталеза» (2:2) завершился дракой болельщиков.Наставник «Ижстали»: Не думаю, что заслуживаю дисквалификациюАндрей Разин в интервью Sovsport.ru высказал свое мнение о том, что ему может грозить дисквалификация до трех матчей.В чемпионате Италии произошла массовая драка игроков (видео)В сицилийском дерби одной из низших лиг Италии «Виттория» – «Патерно» произошла массовая драка футболистов.«Успокойте его! Что он петушится?». Как российский полузащитник едва не устроил самосуд над украинским рефери«Успокойте его! Что он петушится?». Как российский полузащитник едва не устроил самосуд над украинским рефериМихаил Бакаев из «Кайрата» порывался разобраться с судьей Евгением Арановским.«Ак Барс» - «Барыс». Свитов подрался с Рыспаевым, Назаров удален до конца игры за бутылку брошенную на ледНа первых секундах матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом» состоялась драка.Дрались 200 фанатов, а фингал получил Ломбертс. Все подробности о массовых стычках на матче ЦСКА - «Зенит»Дрались 200 фанатов, а фингал получил Ломбертс. Все подробности о массовых стычках на матче ЦСКА - «Зенит»Зенитовцы избили фанатов ЦСКА, а Вернблум поставил фонарь Ломбертсу. Массовые и единичные сражения главного матча выходных - в репортаже корреспондента Sovsport.ru.Марадона подрался в хорватском ночном клубеЛегендарный аргентинский футболист Диего Марадона принял участие в потасовке возле ночного клуба в хорватском городе Дубровник, сообщает Metro.Российский гонщик снят с «Вуэльты» за дракуРоссийский гонщик Иван Ровный, выступающий за команду «Тинькофф-Саксо», был дисквалифицирован по ходу 16-го этапа «Вуэльты» за драку с итальянцем Джанлукой Брамбиллой.
Футбол
Никита Симонян: «Зенит» и «Спартак» понимают важность предстоящего матча
MMA
Василевский «задушил» Чужигаева во втором раунде
Футбол
Гол Смолова принес «Краснодару» победу над «Рубином»
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на третье место
все новости