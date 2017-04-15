Участник драки в матче УрФУ - ЧГУ: На меня налетело человек шесть и стали бить по голове

В Москве во время матча Национальной студенческой лиги произошла драка игроков команды Уральского федерального университета с футболистами Чеченского государственного университета из Грозного. Участник событий на поле – екатеринбургский футболист Артемий Дорожинский рассказал о причинах стычки.

– Почему началась потасовка?

– Наш защитник в центре поля нарушил правила. Фол был не жесткий, – говорит Дорожинский в интервью Znak.com. – После этого, когда мяч уже был на другой половине поля, заведенный нападающий ЧГУ подбежал к нашему защитнику и ударил его шипами в голеностоп. После этого наш защитник схватил его за майку со словами «ты что делаешь?». Нападающий ЧГУ еще больше завелся и ударил нашего защитника.

– Что произошло потом?

– Наш защитник ударил его в ответ. Тут же подбежал второй игрок ЧГУ и они уже вдвоем напали на нашего. Я пропускал матч из-за перебора желтых карточек. Когда увидел, что нашего бьют двое, побежал быстрее разнимать. Схватил одного из них и сказал «успокойся». На что получил удар лбом в лицо. На видео это видно. Стоять и смотреть, как меня бьют, не стал и ответил несколькими ударами. Потом на меня налетели человек шесть сзади и нанесли несколько ударов по голове. Мне повезло, что удалось вырваться из этой кучи, иначе было бы так же, как с Сашей Тарасовым, которому сломали нос и нанесли черепно-мозговую травму. Когда я оттуда вырвался, услышал голос нашего игрока, что нашего бьют. Повернув голову, увидел, как человек пять запинывают нашего лежачего. Полиция, кстати, не торопилась нас разнимать.

На видео видно, как я подбежал именно разнимать. Если бы был настроен на драку, то бил бы сразу, а не отводил игрока ЧГУ в сторону. Видно, что первый удар нанес именно игрок соперников.

– После всего случившегося вечером общались с футболистами из ЧГУ? Они извинялись?

– Нет, не общались. И не извинялись тоже, потому что считают, что правы.

– Матч будет переигран?

– Заседание КДК будет через несколько дней, и там будет принято решение.