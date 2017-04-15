«Генгам» переиграл «Тулузу», благодаря голам Бриана и Менди

Марсель Шмельцер: Мы сделаем все, чтобы матчи с «Монако» выглядели не столь увлекательно, как матчи с «Сити»

Защитник «Боруссии» Марсель Шмельцер рассказал об ожиданиях перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако».