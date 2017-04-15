«Генгам» переиграл «Тулузу», благодаря голам Бриана и Менди
В матче 33-го тура чемпионата Франции «Генгам» на своем поле
обыграл «Тулузу» со счетом 2:1.
В составе победителей мячи забили Джимми Бриан и Александр
Менди, а у гостей отличился Анди Делорт.
«Генгам» с 44 очками занимает восьмое место в турнирной таблице,
а «Тулуза» расположилась на 11-й строчке, имея в активе 41 балл.
В следующем туре подопечные Антуана Комбуаре 22 апреля на выезде
сыграют с «Лиллем», а «фиолетовые» примут на следующий день «Ниццу».
Чемпионат Франции
33-й тур
Матч
Голы
Бриан 53 (1:0 - пен.). Менди 62 (2:0). Делор 67 (2:1 - пен.).
Состав
Генгам: Юнссон, Марсал, Сорбон, Икоко, Санко, Дидо, Коко (Блас, 72), Диалло (Део, 80), Салибур, Менди (Приват, 90), Бриан
Тулуза: Лафон, Мубандже, Диоп, Жюльен, Амьен-Аду, Трехо, Думбия (Бодиже, 68), Брайтвайт (Дурмаз, 65), Тойвонен (Сомалия, 72), Жан, Делор
Предупреждения:
Коко, 66; Блас, 76; Санко, 90 - Думбия, 24; Диоп, 81
Судья:
Энтони Готье (Франция)
Место и дата
15 апреля 21:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция