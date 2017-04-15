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Юрий Гаврилов: Самедов пока не убедил

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что «Спартак» и «Зенит сыграют вничью.

- По результату «Спартак» идет нормально. Здорово, что иногда везет в концовках, вырываются победы, но нет полной уверенности в завтрашнем дне. В апреле все прояснится – будут матчи с «Зенитом», ЦСКА и «Ростовом». Выдержать напряжение – хорошо. Если нет, если начнут терять очки, не дай Бог, то могут и затрястись, - говорит Гаврилов.

- Какие ожидания перед игрой с «Зенитом»?

- Серьезная будет игра, напряженная. С небольшим количеством моментов. Склоняюсь, что будет ничья.

- Как вам Самедов?

- Пока не убедил. Думаю, от него ждали большего, когда приглашали в «Спартак». Он мало идет в дриблинг? Сейчас у нас вообще мало футболистов, которые не бояться брать игру на себя. По шаблону все играют.

Матч

Спартак - Зенит

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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