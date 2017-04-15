Зинэтула Билялетдинов: Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в течение сезона
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов во время церемонии закрытия сезона выразил слова благодарности всем, кто поддерживает казанскую команду.
- Дорогие наши друзья, дорогие наши болельщики. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы нас поддерживали в течение сезона. Будьте с нами, нам это всегда помогает. Хочу сказать вам огромное спасибо от и от всех ребят, они бились на протяжении всего сезона, - приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».
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