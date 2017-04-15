Зинэтула Билялетдинов: Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в течение сезона

Геннадий Величкин: Не надо обращать внимание на судейство. Надо просто играть, и все

Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал, что не стоит обращать внимание на судейство в финальной серии плей-офф КХЛ против СКА.