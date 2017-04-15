Матч «Рубин» – «Краснодар» посетил всего 3041 зритель

В матче 23-го тура премьер-лиги «Краснодар» в гостях обыграл «Рубин» – 1:0. Отличился Смолов.

Отметим, что матч был омрачен рекордно низкой для стадиона «Казань Арена» посещаемостью – всего 3041 зритель, что составляет лишь 7% от вместимости арены.

Добавим, что до этого тура «Рубин» занимал девятое место по посещаемости домашних матчей с показателем 9172 человека.