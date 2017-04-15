Матч «Рубин» – «Краснодар» посетил всего 3041 зритель
В матче 23-го тура премьер-лиги «Краснодар» в гостях обыграл «Рубин» – 1:0. Отличился Смолов.
Отметим, что матч был омрачен рекордно низкой для стадиона «Казань Арена» посещаемостью – всего 3041 зритель, что составляет лишь 7% от вместимости арены.
Добавим, что до этого тура «Рубин» занимал девятое место по посещаемости домашних матчей с показателем 9172 человека.
Матч
Голы
Смолов 57 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес, Бауэр, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Ткачук (Камболов, 67), Ахметов, Сонг, Мвила (Цакташ, 67), Жонатас
Краснодар: Крицюк (Синицын, 77), Мартынович, Рамирес, Гранквист, Каборе, Петров, Классон, Перейра (Шишкин, 63), Мамаев (Жоаозиньо, 69), Газинский, Смолов
Предупреждения:
Санчес, 60 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
15 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция