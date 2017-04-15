Серхио Санчес: Меня просто бесит, что «Рубин» не побеждает
Защитник «Рубина» Серхио Санчес поделился эмоциями после матча 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:1).
- Чего не хватило «Рубину»? Не хватило победы. Мы уже устали от того, что у нас не получается. Вы знаете, если бы команда побеждала, я был бы не против не выходить на поле. Мы стараемся, мы играем в футбол, мы дополнительно тренируемся, в раздевалке обсуждаем игру, но к сожалению, победить не удается. Меня это просто бесит. Сейчас сложно что-то сказать, увы, ситуация такая, какая она есть.
- Вы были рядом с Федором Смоловым, когда он забивал гол «Рубину», почему не удалось его сдержать?
- Я очень устал от индивидуальной критики. Игра не удается всей команде, но кому-то достается больше остальных. Я хотел бы попросить всех снизить градус критики и ненависти, потому что мы знаем о наших ошибках и стараемся побеждать, прекрасно знаем, что находимся в очень плохой ситуации. И очень сложно выслушивать только негатив, когда что-то не получается. Мы понимаем, что получаем большую зарплату, отдаем себе отчет в том, что должны работать лучше, но знаете, деньги не делают команду. Для выстраивания команды нужно время. Мне 31 год, я еще далек от завершения карьеры, и я приехал в «Рубин», чтобы выложиться здесь, чтобы сделать что-то. Я понимаю, что всем надоело, что мы не побеждаем, но пожалуйста, дайте нам немножко поддержки, - передает слова Санчеса официальный сайт казанской команды.
Напомним, что после встречи с «Краснодаром» казанцы с 28 баллами идут десятыми в чемпионате России.
В следующем туре 23 апреля примет «Рубин» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Смолов 57 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес, Бауэр, Бурлак, Набиуллин, Лестьенн (Карадениз, 75), Ткачук (Камболов, 67), Ахметов, Сонг, Мвила (Цакташ, 67), Жонатас
Краснодар: Крицюк (Синицын, 77), Мартынович, Рамирес, Гранквист, Каборе, Петров, Классон, Перейра (Шишкин, 63), Мамаев (Жоаозиньо, 69), Газинский, Смолов
Предупреждения:
Санчес, 60 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
15 апреля 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция