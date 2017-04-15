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Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Реал Сосьедадом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 3:2.

Счет в матче открыл аргентинский форвард хозяев поля Лионель Месси, он же спустя 20 минут удвоил преимущество своей команды, а на 42-й минуте защитник каталонской команды Самуэль Умтити послал мяч в свои ворота, но его одноклубник Пако Алькасер уже через две минуты поразил ворота соперника, с передачи Месси. На последней минуте первого тайма полузащитник гостевой команды Хаби Прието отыграл один мяч.

Вторую половину встречи команды завершили без забитых мячей.

«Барселона» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на три очка, но у мадридцев еще и одна игра в запасе, а «Реал Сосьедад» расположился на седьмой строчке, имея в активе 52 балла.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике 23 апреля на выезде сыграют с мадридским «Реалом», а баски в этот же день примут «Депортиво».

Чемпинат Испании
32-й тур

Матч

Барселона - Реал Сосьедад - 3:2 (3:2)

Голы

Месси 17 (1:0). Месси 37 (2:0). Умтити 42 (2:1 - автогол). Алькасер 44 (3:1). Прието 45 (3:2).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Роберто, Бускетс, Гомеш (Иньеста, 69), Ракитич, Алькасер (Суарес Д., 80), Суарес Л., Месси

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Сальдуа, Навас, Ойарсабаль, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 84), Прието, Вела (Каналес, 62), Виллиан (Орхильес, 79)

Предупреждения:

Алькасер, 41; Суарес Л., 68; Пике, 88 - Вела, 7; Ильярраменди, 49

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

15 апреля 21:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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