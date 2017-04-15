Футболисты «Наполи» забили три безответных мяча в ворота «Удинезе»
В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле
переиграл «Удинезе» со счетом 3:0.
В составе победителей мячи забили Дрис Мертенс, Маркес Аллан
и Хосе Кальехон.
«Наполи» с 70-ю очками занимает третье место в турнирной таблице,
а «Удинезе» расположился на 11-й строчке, имея в активе 40 баллов.
В следующем туре неаполитанцы 23 апреля на выезде сыграют с «Сассуоло»,
а «зебры» в этот же день примут «Кальяри».
Чемпионат Италии
33-й тур
Матч
Голы
Мертенс 48 (1:0). Аллан 62 (2:0). Кальехон 72 (3:0).
Состав
Наполи: Рейна, Альбиоль, Хюсай, Кулибали, Стринич, Аллан (Рог, 71), Жоржиньо, Гамшик (Зелински, 79), Мертенс, Кальехон, Инсинье
Удинезе: Карнезис, Аднан, Видмер, Орто, Ларанжейра, де Пауль (Перица, 51), Хальфредссон, Янкто (Эвангелиста, 78), Агеманг-Баду, Сапата, Теро (Матос, 70)
Предупреждения:
нет - Агеманг-Баду, 1
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
15 апреля 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция