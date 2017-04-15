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Футболисты «Наполи» забили три безответных мяча в ворота «Удинезе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле переиграл «Удинезе» со счетом 3:0.

В составе победителей мячи забили Дрис Мертенс, Маркес Аллан и Хосе Кальехон.

«Наполи» с 70-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Удинезе» расположился на 11-й строчке, имея в активе 40 баллов.

В следующем туре неаполитанцы 23 апреля на выезде сыграют с «Сассуоло», а «зебры» в этот же день примут «Кальяри».

Чемпионат Италии
33-й тур

Матч

Наполи - Удинезе - 3:0 (0:0)

Голы

Мертенс 48 (1:0). Аллан 62 (2:0). Кальехон 72 (3:0).

Состав

Наполи: Рейна, Альбиоль, Хюсай, Кулибали, Стринич, Аллан (Рог, 71), Жоржиньо, Гамшик (Зелински, 79), Мертенс, Кальехон, Инсинье

Удинезе: Карнезис, Аднан, Видмер, Орто, Ларанжейра, де Пауль (Перица, 51), Хальфредссон, Янкто (Эвангелиста, 78), Агеманг-Баду, Сапата, Теро (Матос, 70)

Предупреждения:

нет - Агеманг-Баду, 1

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

15 апреля 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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