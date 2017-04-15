Гол Фалькао принес «Монако» волевую победу над «Дижоном»
Футболисты «Монако» на своем поле переиграли «Дижон» в матче 33-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1.
У победителей голами отметились Набиль Дирар и Радамель Фалькао. У гостей точный удар на счету Седрика Варро.
После этой игры «Монако» набрал 77 очков и лидирует в чемпионате. В активе «Дижона» 29 очков и 19 место в турнирной таблице.
В следующем туре 23 апреля «Монако» сыграет в гостях с «Лионом». Днем ранее «Дижон» примет на своем поле «Анже».
Матч
Голы
Варро 42 (0:1). Дирар 69 (1:1). Фалькао 81 (2:1).
Состав
Монако: Субашич, Менди, Туре (Лемар, 46), Эмерсон, Глик, Фабиньо, Дирар, Бакайоко (Фалькао, 61), Силва, Жермен, Мбаппе (Моутинью, 84)
Дижон: Рейне, Варро, Бука-Муту, Лотье, Шафик, Лис-Мелу (Мари, 82), Саммаритано (Мартен, 77), Амальфитано (Ривьер, 88), Бальмон, Дьони, Жулио Тавареш
Предупреждения:
Фабиньо, 59 - Саммаритано, 67; Лис-Мелу, 68; Бука-Муту, 90
Судья:
Жером Мигелгорри (Франция)
Место и дата
15 апреля 22:00, Луи II, Онлайн-трансляция