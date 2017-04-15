Гол Фалькао принес «Монако» волевую победу над «Дижоном»

Футболисты «Монако» на своем поле переиграли «Дижон» в матче 33-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1.

У победителей голами отметились Набиль Дирар и Радамель Фалькао. У гостей точный удар на счету Седрика Варро.

После этой игры «Монако» набрал 77 очков и лидирует в чемпионате. В активе «Дижона» 29 очков и 19 место в турнирной таблице.

В следующем туре 23 апреля «Монако» сыграет в гостях с «Лионом». Днем ранее «Дижон» примет на своем поле «Анже».