Дмитрий Ананко: Есть желание поработать и главным тренером, и менеджером
Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Ананко - о своем будущем.
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Чем сейчас занимаетесь?
- Семьей. Маленькой
дочкой. Все внимание - близким. Все-таки жизнь – это не только футбол. Есть еще
много ценностей, которым, к сожалению, когда работаешь, уделяешь меньше
времени, чем хотелось бы, - сказал Ананко.
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В конце января вы говорили, что вас звали в «Тосно», в «Торпедо», но вы не
хотели нарушать другие договоренности, которые потом, однако, сорвались. За
последние месяцы были новые предложения по работе?
- Не хочу это пока комментировать.
Когда все будет, тогда и узнаете.
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В ближайшее время?
- Все возможно.
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Планируете продолжать работать помощником главного тренера?
- Все зависит от клуба и цели, поставленной перед ним. В принципе, есть желание поработать главным тренером. И в должности функционера - развивать клуб. Открыт для всех направлений.