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Дмитрий Ананко: Есть желание поработать и главным тренером, и менеджером

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Ананко - о своем будущем. 

- Чем сейчас занимаетесь?

- Семьей. Маленькой дочкой. Все внимание - близким. Все-таки жизнь – это не только футбол. Есть еще много ценностей, которым, к сожалению, когда работаешь, уделяешь меньше времени, чем хотелось бы, - сказал Ананко.

- В конце января вы говорили, что вас звали в «Тосно», в «Торпедо», но вы не хотели нарушать другие договоренности, которые потом, однако, сорвались. За последние месяцы были новые предложения по работе?

- Не хочу это пока комментировать. Когда все будет, тогда и узнаете.

- В ближайшее время?

- Все возможно.

- Планируете продолжать работать помощником главного тренера?

- Все зависит от клуба и цели, поставленной перед ним. В принципе, есть желание поработать главным тренером. И в должности функционера - развивать клуб. Открыт для всех направлений.

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