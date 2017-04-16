Серхио Перес: Мне не повезло с желтыми флагами
Пилот команды «Форс Индия» поделился впечатлениями после
квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял 18-е место.
«Сегодня мне не повезло с
желтыми флагами. Мне пришлось прервать последний круг в первом сегменте, что
означало конец моей квалификации. Хоть у меня и была скорость, надо признать,
что такие ситуации иногда случаются. Я настроен позитивно, поскольку мы
добились хорошего прогресса перед квалификацией.
Я доволен своим автомобилем, но
этого пока не видно по результатам. Завтра будет сложно, но мы постараемся сделать
всё, что в наших силах»,- цитирует Переса Autosport.
Напомним, что выиграл
квалификацию пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Гран-при Бахрейна
Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес»)
– 1.28,796
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,023
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,478
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,776
5. Кими Райкконен («Феррари») +0,598
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,918
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,073
8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,305
9. Ромен Грожан («Хаас») +1,994
10. Джолион Палмер («Рено») +2,305
Выбыли после второго сегмента:
11. Даниил Квят («Торо Россо»)
12. Ланс Стролл («Уильямс»)
13. Паскаль Верляйн («Заубер»)
14. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
15. Фернандо Алонсо («Макларен»)
Выбыли после первого
сегмента:
16. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
17. Стоффель Вандорн («Макларен»)
18. Серхио Перес («Форс-Индия»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)