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«Порту» не сумел обыграть «Брагу» и остался вторым в чемпионате Португалии.

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 29-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Порту» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На шестой минуте «Брагу» вывел вперед Педру Сантуш. «Порту» сравнял счет благодаря точному удару Тикиньо.

«Порту» набрал 68 очков и занимает второе место в чемпионате Португалии. У лидирующей «Бенфики» 71 очко. «Брага» на пятом месте – 51 очко.

Чемпионат Португалии

29-й тур

«Брага» - «Порту» - 1:1

Голы: Сантуш, 6 – Тикиньо, 62.

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