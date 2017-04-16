«Порту» не сумел обыграть «Брагу» и остался вторым в чемпионате Португалии.
Матч 29-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Порту»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На шестой минуте «Брагу» вывел вперед Педру Сантуш. «Порту»
сравнял счет благодаря точному удару Тикиньо.
«Порту» набрал 68 очков и занимает второе место в чемпионате
Португалии. У лидирующей «Бенфики» 71 очко. «Брага» на пятом месте – 51 очко.
Чемпионат Португалии
29-й тур
«Брага» - «Порту» - 1:1
Голы: Сантуш, 6 – Тикиньо, 62.
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