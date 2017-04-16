«Кливленд» обыграл «Индиану» в стартовом матче плей-офф
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Кливлендом» и «Индианой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 109:108 в пользу «Кливленда».
В составе победителей самым результативным стал Леброн
Джеймс, который набрал 32 очка. У «Индианы» 29 очков набрал Пол Джордж. «Кливленд»
повел в серии со счетом 1:0.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Матч
Место и дата
15 апреля 22:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 1-0
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