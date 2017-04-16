Эстебан Окон: 14-я позиция меня не радует
Пилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял 14-е место.
«Если не считать проблем с DRS в первом сегменте, всё было неплохо, но 14-я позиция меня не радует. Мы все сделали правильно, но темпа не было. Рабочий диапазон шин очень мал, в него трудно попасть. Думаю, сегодня это было нашей главной проблемой.
Завтра работа с резиной будет играть ключевую роль, но я верю, что мы сможем заработать очки», - цитирует Окона Autosport.
Напомним, что выиграл квалификацию пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Гран-при Бахрейна
Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес»)
– 1.28,796
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,023
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,478
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,776
5. Кими Райкконен («Феррари») +0,598
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,918
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,073
8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,305
9. Ромен Грожан («Хаас») +1,994
10. Джолион Палмер («Рено») +2,305
Выбыли после второго сегмента:
11. Даниил Квят («Торо Россо»)
12. Ланс Стролл («Уильямс»)
13. Паскаль Верляйн («Заубер»)
14. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
15. Фернандо Алонсо («Макларен»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
17. Стоффель Вандорн («Макларен»)
18. Серхио Перес («Форс-Индия»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)