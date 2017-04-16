Даниэль Риккардо: Мы добились хорошего прогресса за неделю

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял четвертое место.

«Мы поняли, что у нас есть шанс попасть на второй стартовый ряд, если все сделаем правильно. Я не знаю, как Кими проехал свой круг, но опередить «Феррари» всегда приятно. Мы добились хорошего прогресса за неделю, так что я доволен.

Думаю, у них («Мерседеса» и «Феррари») по-прежнему неплохой отрыв. Возможно, будет шанс, если у них возникнут проблемы с резиной. Посмотрим. Все равно по гоночному темпу они быстрее, хотя еще неизвестно, один или два пит-стопа будет в гонке. Есть шанс, что все сложится в нашу пользу», - цитирует Риккардо Autosport.

Напомним, что выиграл квалификацию пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Гран-при Бахрейна

Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.28,7962. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,0233. Себастьян Феттель («Феррари») +0,4784. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,7765. Кими Райкконен («Феррари») +0,5986. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,9187. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,0738. Фелипе Масса («Уильямс») +1,3059. Ромен Грожан («Хаас») +1,99410. Джолион Палмер («Рено») +2,30512. Ланс Стролл («Уильямс»)13. Паскаль Верляйн («Заубер»)14. Эстебан Окон («Форс-Индия»)15. Фернандо Алонсо («Макларен»)16. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)17. Стоффель Вандорн («Макларен»)18. Серхио Перес («Форс-Индия»)19. Маркус Эрикссон («Заубер»)20. Кевин Магнуссен («Хаас»)