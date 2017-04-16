Даниэль Риккардо: Мы добились хорошего прогресса за неделю
Пилот команды «Ред Булл»
Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна.
Напомним, что он занял четвертое место.
«Мы поняли, что у нас есть шанс
попасть на второй стартовый ряд, если все сделаем правильно. Я не знаю, как
Кими проехал свой круг, но опередить «Феррари» всегда приятно. Мы добились
хорошего прогресса за неделю, так что я доволен.
Думаю, у них («Мерседеса» и «Феррари»)
по-прежнему неплохой отрыв. Возможно, будет шанс, если у них возникнут проблемы
с резиной. Посмотрим. Все равно по гоночному темпу они быстрее, хотя еще
неизвестно, один или два пит-стопа будет в гонке. Есть шанс, что все сложится в
нашу пользу», - цитирует Риккардо Autosport.
Напомним, что выиграл квалификацию пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Гран-при Бахрейна
Квалификация
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,023
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,478
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,776
5. Кими Райкконен («Феррари») +0,598
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,918
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,073
8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,305
9. Ромен Грожан («Хаас») +1,994
10. Джолион Палмер («Рено») +2,305
Выбыли после второго сегмента:
11. Даниил Квят («Торо Россо»)
12. Ланс Стролл («Уильямс»)
13. Паскаль Верляйн («Заубер»)
14. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
15. Фернандо Алонсо («Макларен»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
17. Стоффель Вандорн («Макларен»)
18. Серхио Перес («Форс-Индия»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)