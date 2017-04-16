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«Оттава» в овертайме обыграла «Бостон», Худобин остался в запасе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Оттавой» и «Бостоном» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Оттавы».

В составе победителей отличились Кларк Макартур, Крис Уайдман, Дерек Брассар и Дион Фанеф, в активе которого решающий гол в овертайме. У «Бостона» российский вратарь Антон Худобин остался в запасе, весь матч отыграл Туукка Раск. Голы забивали Дрю Стэффорд, Тим Шаллер и Патрис Бержерон. Счет в серии стал равным – 1-1.

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция

Первый раунд

Матч

Оттава - Бостон - 4:3 О.Т. (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)

Голы:

Стэффорд (Хара, Бэкес), 29:47 (0:1). Макартур (Райан, Брассар), 30:57 (1:1 - бол.). Шаллер (Мур), 32:39 (1:2 - мен.). Бержерон (Спунер, Пастрняк), 36:01 (1:3 - бол.). Уайдмен (Фанёф), 45:28 (2:3). Брассар (Фанёф, Карлссон), 47:48 (3:3). Фанёф (Стоун), 61:59 (4:3).

Место и дата

15 апреля 22:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 1-1

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