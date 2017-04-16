«Оттава» в овертайме обыграла «Бостон», Худобин остался в запасе
Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Оттавой» и «Бостоном»
завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Оттавы».
В составе победителей отличились Кларк Макартур, Крис
Уайдман, Дерек Брассар и Дион Фанеф, в активе которого решающий гол в
овертайме. У «Бостона» российский вратарь Антон Худобин остался в запасе, весь
матч отыграл Туукка Раск. Голы забивали Дрю Стэффорд, Тим Шаллер и Патрис
Бержерон. Счет в серии стал равным – 1-1.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Матч
Оттава - Бостон - 4:3 О.Т. (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)
Голы:
Стэффорд (Хара, Бэкес), 29:47 (0:1). Макартур (Райан, Брассар), 30:57 (1:1 - бол.). Шаллер (Мур), 32:39 (1:2 - мен.). Бержерон (Спунер, Пастрняк), 36:01 (1:3 - бол.). Уайдмен (Фанёф), 45:28 (2:3). Брассар (Фанёф, Карлссон), 47:48 (3:3). Фанёф (Стоун), 61:59 (4:3).
Место и дата
15 апреля 22:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция