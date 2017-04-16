Макс Ферстаппен: Мой финальный круг испортил Масса
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял шестое место.
«Мой финальный круг был
испорчен моим старым другом в белом комбинезоне. Я готовился атаковать позади
Льюиса, но Масса затормозил всех впереди. На какой-то момент мне пришлось
перейти на первую передачу, чтобы создать отрыв. В итоге моя резина сильно
остыла.
На первом секторе я сразу
проиграл две десятых. В конце концов, мы еще не сильно отстаем, а впереди целая
гонка», - цитирует Ферстаппена Autosport.
Напомним, что выиграл
квалификацию пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Гран-при Бахрейна
Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес»)
– 1.28,796
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,023
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,478
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,776
5. Кими Райкконен («Феррари») +0,598
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,918
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,073
8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,305
9. Ромен Грожан («Хаас») +1,994
10. Джолион Палмер («Рено») +2,305
Выбыли после второго сегмента:
11. Даниил Квят («Торо Россо»)
12. Ланс Стролл («Уильямс»)
13. Паскаль Верляйн («Заубер»)
14. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
15. Фернандо Алонсо («Макларен»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
17. Стоффель Вандорн («Макларен»)
18. Серхио Перес («Форс-Индия»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)