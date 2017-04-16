Скьявоне обыграла Аррубаррену в финале турнира в Боготе
Финальный матч турнира WTA в Боготе (Колумбия) между итальянкой Франческой Скьявоне и испанкой
Ларой Аррубарреной завершился победой итальянской теннисистки. Итоговый счет
матча – 6:4, 7:5 в пользу Скьявоне.
Для итальянки это восьмой титул в ее карьере.
Турнир WTA.
Богота (Колумбия)
Покрытие: грунт
Призовой фонд:
250 000 долларов
Финал
Франческа
Скьявоне (Италия) – Лара Аррубаррена (Испания) – 6:4, 7:5
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