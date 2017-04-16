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Скьявоне обыграла Аррубаррену в финале турнира в Боготе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира WTA в Боготе (Колумбия) между итальянкой Франческой Скьявоне и испанкой Ларой Аррубарреной завершился победой итальянской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 7:5 в пользу Скьявоне.

Для итальянки это восьмой титул в ее карьере.

Турнир WTA. Богота (Колумбия)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 250 000 долларов

Финал

Франческа Скьявоне (Италия) – Лара Аррубаррена (Испания) – 6:4, 7:5

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